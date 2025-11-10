So wird Yoshi in The Super Mario Galaxy Movie aussehen

HQ

Es ist kein großes Geheimnis, dass Yoshi bei der Premiere am 3. April in The Super Mario Galaxy Movie auftreten wird. Bisher haben wir jedoch noch keinen Blick darauf geworfen, wie er aussehen wird. Mario, Luigi, Peach und vielleicht am bemerkenswertesten Donkey Kong wurden für The Super Mario Bros. Movie einem umfassenden Redesign unterzogen, so dass Spekulationen über Yoshi weit verbreitet waren.

Aber jetzt können wir aufhören, uns zu wundern. Die amerikanische Backfirma Pillsbury hat versehentlich (vermuten wir) ein Bild von Keksteig gepostet, das vom Film inspiriert ist und uns einen guten Blick auf den geliebten Dinosaurier ermöglicht. Wie ihr im Bluesky-Beitrag unten sehen könnt, sind die Änderungen ziemlich gering, aber wir stellen fest, dass er eine schuppenartige Textur auf seiner Haut hat.

Für alle, die immer noch daran zweifeln, dass es echt ist, können wir Sie daran erinnern, dass Old Spice vor einigen Monaten auch versehentlich Bilder von Yoshi gepostet hat, aber damals dachten viele Leute, es sei eine Fälschung. Nachdem Pillsbury nun ein relativ hochauflösendes Bild auf seiner Website veröffentlicht hat, das mit dem von Old Spice übereinstimmt, können wir davon ausgehen, dass Yoshi höchstwahrscheinlich so aussehen wird.

Was hältst du von dem Film Yoshi? Hoffentlich werden wir ihn später in diesem Monat im ersten Trailer in Aktion sehen.