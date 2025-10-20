Shigeru Miyamoto erklärt Nintendos Strategie, ihre Charaktere einem neuen Publikum vorzustellen

HQ

Wahrscheinlich war niemand besonders überrascht, aber The Super Mario Bros. Movie war ein phänomenaler Erfolg, was natürlich Fortsetzungen bedeutet, wobei The Super Mario Galaxy Movie im April in den Kinos Premiere feierte. Und es sind noch weitere Projekte in Arbeit, nicht zuletzt ein Zelda Film.

In einem japanischen Interview (übersetzt von Bluesky Benutzer Erasu ) über die Nintendo Museum mit Shigeru Miyamoto selbst spricht er ein wenig darüber, warum diese Projekte so wichtig sind und gibt auch einen interessanten Einblick, wie er Spiele und deren Bewahrung für die Zukunft sieht, wobei:

"Letztendlich erinnern sich die Leute an die IPs. Spiele werden veraltet, wenn neue Versionen herauskommen. Aber das ist unglaublich traurig. Wir haben mit der Videoproduktion begonnen, zum Teil wegen dieser Traurigkeit, als wir sahen, dass unsere Kreationen nur noch auf der Virtual Console spielbar waren.

"Selbst wenn man sie in einem Museum spielbar macht, hat man seine Grenzen, aber Videoinhalte können ewig Bestand haben."

Er fährt fort, über Nintendo Museum zu sprechen und wie wichtig es ist, nicht alle Eier in einen Korb zu legen:

"Aber um den Leuten zu helfen, Nintendo als Ganzes zu verstehen, haben wir beschlossen, dass es der beste Ansatz ist, ihnen die IPs zu zeigen, also haben wir diesen Bereich geschaffen. Jetzt betreiben wir es als Gateway, um diese IPs einzuführen und die Leute wieder zu Nintendo-Spielen zu bringen, ähnlich wie es IPs, Themenparks und Filme tun. Mit Blick auf die Zukunft sind Spiele zwar Teil der größeren Nintendo-IP-Marke, aber wir stellen uns vor, noch überzeugendere Dinge zu schaffen. Wir hoffen, es als einen Raum zu betrachten, in den alle möglichen Dinge integriert werden können."

Das relativ neue Nintendo Museum (mit Sitz in Kyoto) spielt neben Filmen und anderen Medien eine wichtige Rolle und trägt dazu bei, Nintendos Attraktivität zu erhöhen. Miyamoto fasst zusammen:

"Ich stelle mir vor, dass sich immer mehr dieser Dinge anhäufen und Nintendo selbst zu einer großen Marke wird. Ich sage immer, unser Motto ist es, "Gründe für die Leute zu schaffen, sich für Nintendo zu entscheiden". Ich träume von einer Welt, in der ein Kind, wenn es in die erste Klasse kommt, das Gespräch nicht lautet: "Welches Spiel sollen wir kaufen?", sondern "Wenn du in die erste Klasse kommst, besorgen wir dir einen Nintendo." "

Kurz gesagt, es scheint, dass wir uns auf eine Zukunft freuen können, in der Nintendo langsam aber sicher in weitere Bereiche expandiert, um relevant zu bleiben und sicherzustellen, dass die Menschen eine Beziehung zu ihren vielen Charakteren haben. Was halten Sie von Miyamotos Argumentation?