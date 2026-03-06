Nintendo Direct hat mit dem finalen Trailer für The Super Mario Galaxy Movie angekündigt

HQ

The Super Mario Galaxy Movie erscheint in etwas weniger als einem Monat, am 1. April, und obwohl wir bereits mehrere Trailer gesehen haben, haben Nintendo, Universal und Illumination noch einen finalen Trailer zu sehen, der am Montag, den 9. März, in einem speziellen Nintendo Direct veröffentlicht wird.

Die Präsentation (die kurz sein wird, nur eine kurze Einführung und der Trailer) findet am Montag um 22:00 Uhr MEZ, 21:00 Uhr GMT statt.

Wie üblich warnt Nintendo, dass es bei der Präsentation, die kurz vor dem 10. März oder dem Mario Day stattfindet, keine Spielankündigungen geben wird. Am Dienstag, 'Mar10 Day ', werden drei Spiele für die Nintendo Switch Online veröffentlicht. Wird es weitere Überraschungen geben? Da Pokémon Winds and Wells 2027 erscheint, könnte dies ein schönes Jahr für das nächste 3D-Mario-Abenteuer werden...

Neben der Ankündigung der Präsentation wurde heute das Hauptplakat des Films gezeigt, mit vielen Charakteren, darunter ein überraschender Bösewicht, Wart aus Super Mario Bros. 2. Freust du dich auf The Super Mario Galaxy Movie ?