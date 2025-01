Nikola Jokić verwandelt glücklichen Schuss in einen unglaublichen Dreier für die Nuggets

HQ

In diesen Tagen hören wir viele Gerüchte über eine Expansion der NBA nach Europa und die Einführung einer neuen Liga auf dem Alten Kontinent. In den USA haben sie das Gefühl, dass die aktuelle EuroLeague nicht das gesamte finanzielle Potenzial aus dem Basketball in Europa herausquetscht. Die Wahrheit ist, dass die Amerikaner bereits davon profitieren, da viele der besten Spieler in der NBA aus Übersee kommen.

Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Kristaps Porzingis, Franz Wagner... und das, was viele als eine der besten aller Zeiten betrachten, Nikola Jokić. Der serbische Spieler, der seit fast einem Jahrzehnt für die Denver Nuggets spielt und ihnen 2023 zum Gewinn der Meisterschaft verholfen hat, während er 3-mal MVP wurde, auch im Jahr 2024, hat gestern kurz vor dem Ende des dritten Viertels etwas Verrücktes gemacht: Er erzielte einen triple aus mehr als drei Vierteln des Spielfelds, 66 Fuß oder 20,1 Meter.

Jokić verwandelte ein 85:107 zwischen den Sacramento Kings und den Denver Nuggets in ein 85:110. Das ganze Stadion in Sacramento brach in Applaus aus und lobte den unglaublichen Schuss, den Jokic gemacht hatte, obwohl er vom Rivalen stammte. Der Serbe feierte kaum, später sagte er, es sei ein "Glücksfall" gewesen. "Es sind drei Punkte. Das wird uns helfen", und sie halfen tatsächlich, denn im vierten Viertel gab das lokale Team alles, aber nicht genug, um das Spiel auf den Kopf zu stellen (auch ohne Jokics Dreier) und endete mit 132:123.

Jokić, der auch zum siebten Mal in seiner Karriere zum All-Star ernannt wurde, erzielte 35 Punkte, 22 Rebounds und 17 Assists und war damit der einzige andere Spieler neben Wilt Chamberlain im Jahr 1968, der ein Spiel mit 35+ Punkten, 20+ Rebounds und 15+ Assists verzeichnete.