Éric Chelle, Cheftrainer von Nigeria, der kürzlich den dritten Platz beim Afrika-Cup erreichte, hat seine Ambitionen geteilt, Real Madrids erster afrikanischer Trainer zu werden. In einem Interview mit RMC Sport sagte der 48-jährige Trainer, geboren in der Elfenbeinküste von französischen und malischen Eltern: "Mein Traum ist es, der erste afrikanische Trainer zu werden, der Real Madrid anführt."

Chelle besitzt alle drei Nationalitäten, aber wie von AS angemerkt, wäre er nicht der erste in Afrika geborene Trainer Frankreichs, da Carlos Queiroz, der zwischen 2003 und 2004 Real Madrid übernahm und zuletzt Trainer für Länder wie Portugal, Iran, Kolumbien, Ägypten, Iran, Katar und derzeit Oman war, in Angoche geboren wurde. im portugiesischen Mosambik.

Chelle, der als Innenverteidiger in französischen Mannschaften wie Valenciennes, Lens oder Istres spielte und anschließend Trainer der französischen Vereine FC Martigues und Boulogne wurde, war auch Cheftrainer von Mali. Er wurde während der AFCON viral, als er sich darüber beschwerte, dass ein rivalisierender Co-Manager "Voodoo" an seinen Spielern anwendete.

Im Januar 2025 übernahm er die Rolle des nigerianischen Cheftrainers, und nach dem jüngsten dritten Platz bei der AFCON, wo er Ägypten im Elfmeterschießen besiegte, gewann er auch die dritte Ausgabe des Unity Cup, eines Turniers zwischen Nationen mit großen Diasporas in London, wie Jamaika, Ghana und Trinidad und Tobago.