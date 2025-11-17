Der Moment, als der nigerianische Trainer dachte, ein Rivale würde "Voodoo" einsetzen, um ein Elfmeterschießen für die Weltmeisterschaft zu gewinnen

HQ

Die DR Kongo qualifizierte sich nach einem dramatischen Elfmeterschießen, das 4:3 gegen Nigeria in Rabat endete, für die interkontinentalen Weltmeisterschaften-Play-offs. Keiner der nigerianischen Stars Victor Osimhen (von Galatasaray) und Ademola Lookman (für Atalanta) spielte in der Nachspielzeit.

Das letzte Mal, dass die DR Kongo an einer Weltmeisterschaft teilnahm, war 1974 – damals noch als Zaire bekannt – und erzielte kein einziges Tor. Der Kongo ist noch nicht so weit, sie müssen zuerst die interkonföderativen Play-offs überstehen (mit zwei Qualifikationsplätzen für sechs Nationen, derzeit Bolivien und Neukaledonien, sowie entweder Irak oder Vereinigte Arabische Emirate).

Der Abend wurde jedoch besonders seltsam, als Nigerias Trainer Éric Chelle sagte, dass ein Mitglied des Kongo-Trainers "Voodoo" gemacht habe. Chelle, die früher für Mali spielte und für die französischen Vereine Valenciennes und Lens spielte, sagte in der Mixedzone, dass "der Typ aus Kongo jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal Voodoo gemacht hat, deshalb war ich nach ihm etwas nervös" (über Associated Press).

Auf die Frage, was er meinte, machte er einige Gesten mit der Hand: "Ich weiß nicht, ob es eine Wasserflasche ist oder was..."

Der Moment des "Voodoo" während der WM-Qualifikation in Rabat

Von Zuschauern aufgenommene Videos zeigen diesen Mann (schwarze Weste und gelbes Hemd), wie er energisch seine Hand bewegt, scheinbar jubelt oder zum Himmel zeigt, während Chelle auf ihn zuspringt. Sekunden später, nach der letzten Strafe, sieht man den Mann, wie er vor Chelle davonläuft, die versucht hat, ihn zu verfolgen.

Das Elfmeterschießen war bemerkenswert wegen der ungewöhnlichen Entscheidung des Kongo-Trainers Sebastien Desabre, der bei seinem letzten Wechsel in der 119. Minute den Torwart tauschte, wobei Lionel Mpasi Timothy Fayulu ersetzte, der schließlich zwei Schüsse parierte.

