Nic Cage erscheint in Call of Duty: Black Ops 7 als Operator und mit einem thematischen Event Pass

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Kürzlich bestätigte Activision, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 viele der verrückten Kollaborationen und Crossovers streichen wird, die in den letzten Jahren die militärischen Sim-Vibes aus der Mega-Shooter-Reihe gesättigt und ausgesaugt haben. Während das die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich zog, bleibt das aktuelle Call of Duty: Black Ops 7 eine Mischung aus Crossovers und Kollaborationen.

Zu diesem Zweck wird Season 04 Reloaded später diese Woche am 25. Juni die Ankunft von Nicolas Cage als spielbarem Operator zeigen. Der berühmte Schauspieler wird im Spiel als Kosmetik mit einigen anpassbaren Optionen debütieren, die alle an einen Nic Cage Event Pass gebunden sind, der eine kostenlose und kostenpflichtige Strecke bietet und einige weitere Extras wie neue Waffen, Token, Visitenkarten, Embleme, Waffenanhänger und mehr bringt.

Den vollständigen Pass sehen Sie unten, und für mehr von Nic Cage in Aktion als Call of Duty-Operator schauen Sie sich auch den Trailer zu Season 04 Reloaded an, der in dieser Staffel eine Reihe weiterer Ergänzungen zu Black Ops 7 und Warzone in den Segmenten Multiplayer, Battle Royale und Zombies bringt.