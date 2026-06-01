Call of Duty lässt sich von Battlefield 6 mit Modern Warfare 4 inspirieren: "Wir haben das Feedback erhalten. Kein Quatsch."

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Activision und das Call of Duty-Franchise wurden 2025 zum ersten Mal seit langem sterblich dargestellt, als Battlefield 6 erschien und Call of Duty: Black Ops 7 in vielen Bereichen übertraf. DICEs bodenständigeres Spiel zog Millionen von Spielern an, erhielt begeisterte Kritiken und schien bei den Fans beliebt zu sein, während Black Ops 7 in den Augen von Fans und Rezensenten ein ganz anderes Erlebnis bot...

Es scheint, als hätte diese Erfahrung wieder etwas Angst in Activision gebracht, denn das kommende Call of Duty: Modern Warfare 4 wird eine authentischere und fokussiertere Mil-Sim-Erfahrung sein, wie der Social-Media-Account der Serie bestätigt hat.

In einer Antwort an einen Fan, der Call of Duty wegen seiner skurrilen und bizarren Crossovers neckte, die oft die Identität der Serie ersticken, erklärte der Account ausdrücklich, dass er "das Feedback erhalten hat. Kein Quatsch. Es geht alles darum, Modern Warfare treu zu bleiben. Keine Clowny-Felle für den Start und die Saisons danach."

Das sind sicherlich gute Nachrichten, besonders für die Fans, die es leid sind, von Godzilla, Ghostface, Anime-Waffen, Homelander getötet zu werden – die Liste ist lang.

Freust du dich auf Modern Warfare 4? Das Spiel wird zum Start auf der Switch 2 erscheinen und wir hatten bereits die Gelegenheit, einen Teil davon zu spielen.