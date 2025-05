NFL kündigt alle International Games im Jahr 2025 mit Terminen und Teams an: London, Madrid, Berlin, Dublin... Die NFL kündigt das internationale Programm mit Spielen an, die in Dublin, London, Madrid, Berlin und São Paulo stattfinden.

HQ Die National Football League (NFL) versucht, ihre internationale Fangemeinde zu vergrößern und plant jedes Jahr mehr Spiele, die außerhalb der USA ausgetragen werden. Wir wussten bereits, dass einige NFL-Spiele im nächsten Jahr in Städten wie London und Madrid ausgetragen werden, und heute hat die NFL das vollständige internationale Programm für 2025 bekannt gegeben, mit genauen Daten, Zeiten und Teams für alle Spiele in Brasilien, Irland, Großbritannien, Deutschland und Spanien.

São Paulo, Brasilien: Los Angeles Chargers vs. TBD (5. September) - Corinthians Arena



Dublin, Irland: Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers (28. September) - Croke Park



London, Großbritannien: Minnesota Vikings vs. Cleveland Browns (5. Oktober) - Tottenham Hotspur Stadium



London, Großbritannien: Denver Broncs vs. New York Jets (12. Oktober) - Tottenham Hotspur Stadium



London, Großbritannien: Los Angeles Rams vs. Jacksonville Jaguars (19. Oktober) - Wembley-Stadion



Berlin, Deutschland: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts (9. November) - Olympiastadion



Madrid, Spanien: Washington Commanders vs. Miami Dolphins (16. November) - Santiago Bernabéu Stadium