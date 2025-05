Donald Trump kündigt an, dass der NFL-Draft 2027 mit einer Million Besuchern in Washington DC stattfinden wird

HQ

Die Beziehung zwischen der National Football League (NFL) und Präsident Donald Trump wird mit der Ankündigung, dass der Draft 2027 in Washington D.C., in der legendären National Mall in der US-Hauptstadt, stattfinden wird, stärker. Trump selbst kündigte es bei einer Veranstaltung zusammen mit NFL-Commissioner Roger Goodell an.

"Der Entwurf ist eine Feier einer der wertvollsten Kulturinstitutionen unseres Landes", sagte Trump aus dem Oval Office und erwartete, dass mehr als eine Million Menschen die Wiese vor dem Capitol Hill besuchen werden.

Der NFL Draft ist das jährliche Treffen, bei dem alle Franchises neue Spieler auswählen, und während er früher jedes Jahr in New York stattfand, wechselte er seit 2015 die Städte. Im Jahr 2025 fand es auf dem Lambeau Field in Green Bay, Wisconsin, statt. Mehr als 600.000 Fans besuchten die Veranstaltung. Der Rekord für einen NFL-Draft lag bei 775.000 Zuschauern in Detroit. Diese Zahl ist bereits mehr als die Gesamtbevölkerung der Stadt. Trump hofft, diese Zahl in zwei Jahren in den Schatten zu stellen.

Das Team von Washington DC, die Washington Commanders, wird 2030 in ein neues Stadion umziehen. Trotz einer schwierigen Beziehung zwischen Trump und dem Kommissar Roger Goodell versucht Trump, die Beziehungen zum Sport zu stärken, und war der erste amtierende Präsident, der in diesem Jahr den Super Bowl besuchte, wo er mit einer Mischung aus Jubel und Buhrufen empfangen wurde.