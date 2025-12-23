Neymar unterzieht sich einer Knieoperation, nachdem er Santos vor dem Abstieg gerettet hat

HQ

Neymars Comeback-Saison bei Santos war von Verletzungen und Kontroversen geprägt, doch er zeigte einen späten Aufschwung, als er seinem Klub half, den Abstieg in Brasilien zu vermeiden, unter anderem erzielte er einen Hattrick in einem seiner letzten Spiele, selbst als er sich noch von Knieverletzungen erholte.

Da die Saison nun vorbei ist, wurde Neymar am linken Knie operiert, um seinen Meniskus zu reparieren. Er hat die meiste Zeit des Jahres mit dieser Verletzung gespielt, und nun läuft die Zeit davon, dass er sich erholt, trainiert und seine beste Form erlangen kann, um in Carlo Ancelottis Kader für Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2026 aufgenommen zu werden.

Dafür muss er aktiv bleiben, und trotz Gerüchten, dass er woanders hingehen würde, einschließlich Gesprächen, zu Inter Miami zurückzukehren, um zu Leo Messi zurückzukehren (etwas, das der nordamerikanische Klub ablehnte), scheint es nun wahrscheinlicher, dass Neymar bei Santos bleibt und ein neuer Vertrag voraussichtlich bekannt gegeben wird, da sein Vertrag Ende des Jahres endet.

Glaubst du, Neymar wird es auf Ancelottis Liste für die Weltmeisterschaft 2026 schaffen?