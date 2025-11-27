Newcastle beschwert sich offiziell bei der UEFA und Olympique Marseille wegen "inakzeptabler Anwendung unverhältnismäßiger Gewalt"

HQ

Marseille besiegte Newcastle letzten Dienstag in der Champions League mit 2:1, mit einem Doppelpack von Pierre-Emerick Aubameyang. Allerdings litten Newcastle-Anhänger, die nach Frankreich gingen, eine noch schlimmere Zeit aufgrund der "inakzeptablen Behandlung" durch den Einsatz von "unnötiger und unverhältnismäßiger Gewalt" durch die Marseillan-Polizei, und der englische Klub wird seine Bedenken der UEFA, Olympique de Marseille und der französischen Polizei vortragen.

Nach Ende des Spiels mussten die Fans bis zu einer Stunde im Stadion bleiben, angewiesen von den örtlichen Behörden, ihre Sicherheit beim Verlassen des Stadions zu gewährleisten – jeweils in Gruppen von jeweils 500 Personen und von der Polizei zur U-Bahn-Station eskortiert.

"Unsere Fans waren trotz des enttäuschenden Ergebnisses gut gelaunt und haben während der Pausenphase geduldig und ohne Zwischenfälle gewartet", sagt der Verein, der über leitende Mitarbeiter verfügte, die folgende Vorfälle beobachteten:

"Sobald die erste Gruppe von Fans freigelassen wurde, begann die Polizei, unnötige und unverhältnismäßige Gewalt anzuwenden, um den Rest unserer Fans daran zu hindern, weiterzugehen. Dies geschah durch eine Kombination aus Pfefferspray, Schlagstöcken und Schilden, wobei zahlreiche Unterstützer wahllos von der Polizei angegriffen wurden. Viele Unterstützer waren sichtlich beunruhigt, besonders im oberen Promenadenbereich des Auswärtssektors, wo die Zerquetschung deutlich wurde."

Der Verein beschwerte sich bei den örtlichen Kräften, jedoch mit begrenztem Erfolg. "Die Sicherheit und das Wohlergehen der Fans sollten immer oberste Priorität haben – wir verurteilen die Behandlung unserer Fans durch die Polizei während dieses Vorfalls aufs Schärfste", sagte Newcastle und kündigte an, dass sie die UEFA, den Verein und die französische Polizei zur Untersuchung der Angelegenheit aufrufen werden.