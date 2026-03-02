Neue von der FIFA für die Weltmeisterschaft genehmigte Regeln, um Zeitverschwendung zu reduzieren und dem VAR mehr Kontrolle zu geben.

HQ

Die FIFA hat während der Sitzung des Internationalen Fußballverbands (IFAB) am vergangenen Wochenende in Wales ein neues Regelwerk genehmigt, das bei der FIFA-Weltmeisterschaft im Sommer eingeführt wird, um die von Spielern verschwendungen zu verlieren, insbesondere bei Auswechslungen und Verletzungen, und dem VAR mehr Kontrolle zu geben.

Diese Regeln ähneln der Acht-Sekunden-Regel, bei der die Schiedsrichter dem gegnerischen Team eine Ecke zuließen, wenn die Torhüter zu lange brauchten, um den Ball in Bewegung zu bringen. Konkret beginnen Schiedsrichter jetzt mit einem Fünf-Sekunden-Countdown, wenn sie das Gefühl haben, dass Spieler zu lange für Einwürfe und Deadball-Kicks brauchen. Die Schiedsrichter müssen den Countdown sichtbar machen, um den Spieler zu warnen; wenn er den Countdown trotzdem verpasst, wird der Einwurf dem gegnerischen Team zugeteilt.

Zeit mit Ersatz zu verschwenden oder sogar eine Verletzung vorzutäuschen, wird bestraft. Die Spieler haben nur zehn Sekunden Zeit, das Spielfeld zu verlassen, wenn sie ausgewechselt werden. Wenn er das Spielfeld nicht rechtzeitig verlässt, muss der neue Spieler eine Minute warten, bevor er das Spielfeld betritt.

Um zu verhindern, dass Spieler medizinische Hilfe anfordern, um den Spielfluss zu stören, verlassen Spieler, die medizinische Hilfe anfordern, das Spielfeld für eine Minute, wobei Ausnahmen möglich sind.

Schließlich kann der VAR auch zweite Gelbe Karten und Eckbälle überprüfen. Dem VAR mehr Macht zu geben, um den Schiedsrichter zu korrigieren, erscheint im Widerspruch zu dem, was UEFA über den Versuch gesagt hat, VAR so wenig wie möglich einzusetzen, um den Spielfluss zu schützen...

Stimmst du diesen neuen Regeln zu, um Zeitverschwendung zu reduzieren und dem VAR während der FIFA-Weltmeisterschaft mehr Kontrolle zu geben?