Die UEFA erinnert daran, dass der VAR nur "für klare und offensichtliche Fehler" verwendet werden darf.

HQ

Mit einer neuen Champions-League-Runde, die heute beginnt, mit den K.-o.-Play-offs und großen Spielen wie Benfica gegen Real Madrid und Monaco gegen PSG, hat UEFA-Schiedsrichterdirektor Roberto Rosetti daran erinnert, dass der VAR "geschaffen wurde, um zu korrigieren" und nur für klare und offensichtliche Fehler verwendet wird.

"Wir müssen uns daran erinnern, warum VAR eingeführt wurde. Sie wurde geschaffen, um zu korrigieren. Die Technologie ist hervorragend für objektive Entscheidungen wie Abseits, aber bei subjektiven Einurteilungen müssen wir vorsichtig sein, denn wenn wir kleine Details überprüfen, verlangsamen wir das Spiel", sagte Rosetti in einem Bericht, den die UEFA vor den kommenden Spielen geteilt hat.

Rosetti besteht darauf, dass der VAR nur bei klaren Fehlern verwendet wird und den Spielfluss schützen wird. Er vertraut den Kriterien der Feldschiedsrichter bei schwierigeren und subjektiveren Spielzügen und erkennt an, dass es einen wachsenden Trend von Übertreibungen gibt, bei Spielern, die nach minimalem Kontakt zu Boden fallen.

"Was wir im Fernsehen sehen, ist nicht immer das, was der Schiedsrichter auf dem Spielfeld sieht", sagte er und überließ damit den Schiedsrichtern die endgültige Entscheidung bei Spielzügen, die eher der Interpretation offen sind, einschließlich der Berücksichtigung der Einstellung und Absicht der Spieler bei Handspiel, die keinen klaren und offensichtlichen Fehler darstellen.