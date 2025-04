Neue offene Beta für Dune: Awakening angekündigt

HQ

Alle Fans der von Frank Herbert geschaffenen Saga mit mehreren Verfilmungen, von denen die bekannteste von Dennis Villeneuve gefeiert wurde, wissen, dass das nächste Dune-Spiel am 10. Juni erscheinen wird. Dune: Awakening verspricht ein großartiges Eintauchen in den Planeten Arrakis und eine neue Beta wurde gerade angekündigt, um euch die Möglichkeit zu geben, den Titel einen Monat vor seiner Veröffentlichung zu erleben.

In dieser Beta kannst du das Überleben in den Wüsten und einen Teil von Akt 1 der vorgeschlagenen Handlung für das Projekt erleben. Mit einer filmreifen Erzählung nimmt Dune: Awakening die Spieler mit auf eine Open-World-Erfahrung in eines der einflussreichsten Sci-Fi-Universen der Geschichte. Darüber hinaus haben sie einen Cinematic-Trailer veröffentlicht, den Sie unten genießen können.

Um euch mehr Informationen über diese Beta zu geben, ist es wichtig zu wissen, dass sie am Wochenende vom 9. bis 12. Mai läuft und viel mehr Spielern Zugang bietet als bei früheren Gelegenheiten. Die verfügbaren Inhalte sind die ersten zwanzig Stunden der Story sowie die Möglichkeit, die Inhalte frei zu streamen und zu teilen. Wenn Sie interessiert sind, gibt es zwei Möglichkeiten, auf die Beta zuzugreifen. Die erste besteht darin, auf die Steam-Seite Dune: Awakening zu gehen und sich für die Beta anzumelden. Die zweite besteht darin, sich den Dune: Awakening LAN Party Broadcast am 10. Mai anzusehen, bei dem Sie für Ihre Teilnahme einen Schlüssel erhalten können.

Neben der LAN Party wird es auch einen Stopp auf der PAX East geben, wo man das Spiel persönlich ausprobieren und mit verschiedenen Entwicklern des Titels plaudern kann.

Wenn du dich für weitere Geschichten über die Fremen, die Sandwürmer, die Bene Gesserit und die ganze Welt von Herbert interessierst, laden wir dich ein, dich für die Beta anzumelden. Dune: Awakening kann jetzt vorbestellt werden. Wenn du die Deluxe oder Ultimate Edition vorbestellst, kannst du dich über exklusive Gegenstände und fünf Tage Vorabzugang freuen.

