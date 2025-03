Dune: Awakening Deluxe und Ultimate Edition enthüllt

HQ

Wir sind nur noch ein paar Monate von der Veröffentlichung von Dune: Awakening entfernt, und die Vorbestellungen für das Spiel sind jetzt live. Das Survival-Spiel von FunCom, das in Frank Herberts ikonischem Sci-Fi-Universum angesiedelt ist, sieht bisher beeindruckend aus, und wir haben jetzt einige weitere Details zu den verschiedenen Editionen, die Sie kaufen können, sowie die PC-Spezifikationen, die Sie benötigen, um das Spiel auszuführen.

Die Standard Edition von Dune: Awakening kostet 49,99 $, während die Deluxe Edition 69,99 $ kostet, wobei die Ultimate Edition mit 89,99 $ die teuerste ist. Wenn du entweder für die Deluxe oder Ultimate Edition bezahlst, erhältst du Zugang zu zukünftigen DLCs im Season Pass und 5 Tage Vorab-Zugang. Außerdem erhaltet ihr eine Sardukar-Rüstung durch den Kauf der Deluxe Edition, und in der Ultimate Edition erhaltet ihr einen zusätzlichen Stillsuit aus dem Film von 2021, ein digitales Artbook, einen digitalen Soundtrack, einzigartige Farbmuster und das Bauset des Caladan-Palastes.

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie kein Geld für eine dieser Editionen verschwenden, sind die PC-Spezifikationen, die Sie zum Ausführen des Spiels benötigen, wie folgt:

Mindestens





Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (oder neuer)



Prozessor: Intel Core i5-7400, AMD Ryzen 3 1200



Arbeitsspeicher: 16 GB RAM



Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon 5600XT (6GB)



Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz



Empfohlen





Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (oder neuer)



Prozessor: Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 2600X



Arbeitsspeicher: 16 GB RAM



Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB), AMD Radeon 6700XT (12GB)



Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz



Die technischen Daten sind nicht allzu anspruchsvoll, vor allem, wenn Sie sich nicht darum kümmern, die empfohlenen Teile in Ihrem PC zu haben. Es ist auch erwähnenswert, dass dieses Spiel nicht im Early Access erscheinen wird, sondern ein vollständiges Spiel, was für große Survival-Crafting-Titel ziemlich selten ist. In Zukunft wird es optionale DLCs geben, aber es wird keine Abonnements geben und kostenlose Updates werden im Laufe der Zeit auch weitere Inhalte hinzufügen, wie in einem neuen Beitrag von FunCom erklärt.

Dune: Awakening erscheint am 20. Mai auf dem PC.