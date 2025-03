Neue Fußballregeln offiziell verabschiedet: Verhinderung von Zeitverschwendung von Torhütern, Kameras auf Schiedsrichter...

HQ

Im Fußball gibt es in der nächsten Saison einige neue Regeln. Der Vorstand des Internationalen Fussballverbands (IFAB) hat am 1. März eine Sitzung abgehalten, um eine Reihe von Änderungen am Regelwerk zu erörtern und zu genehmigen, die am 1. Juli 2025 in Kraft treten werden. Und es gibt eine sehr interessante, die auf Torhüter abzielt, die sich auf den Boden fallen lassen, um Zeit zu verschwenden.

Nach Angaben des IFAB wird die geänderte Regel 12.2 vorsehen, dass ein Torhüter, der den Ball länger als acht Sekunden hält (wobei der Schiedsrichter einen visuellen Fünf-Sekunden-Countdown verwendet), einen Eckstoß an die gegnerische Mannschaft zuspricht. Kurz gesagt, Torhüter dürfen den Ball nicht länger als acht Sekunden in den Händen halten.

Zu den weiteren Änderungen gehört, dass die Entscheidungen des VAR über Lautsprecher bekannt gegeben und erläutert werden, warum sie getroffen wurden. Außerdem werden die Schiedsrichter nach erfolgreichen Tests mit Schiedsrichtern an der Basis in England Körperkameras einsetzen, "da sie sich positiv auf das Spielerverhalten auswirken", da sie den Schiedsrichtern helfen würden, missbräuchliches Verhalten oder Beleidigungen durch Spieler zu beweisen.

Was sich nicht durchsetzen wird, ist das "Wenger-Gesetz": Ein Angreifer steht nur dann im Abseits, wenn sein ganzer Körper vor der Linie des letzten Verteidigers steht. Dies würde "den Offensivfußball fördern und Torchancen fördern, während die Attraktivität des Sports erhalten bleibt", so der IFAB. Diese Maßnahme, die die Strategien der Abseitstaktik radikal verändern würde, wird in einigen Wettbewerben getestet, um ihre Durchführbarkeit zu untersuchen.

Diese Regeln gelten ab dem 1. Juli, mit Ausnahme der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr am 14. Juni beginnt.