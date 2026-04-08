Netflix verdreifacht One Piece Verpflichtung mit Lego Abenteuer, das diesen Herbst geplant ist

Es waren für One Piece-Fans sehr interessante und spannende 24 Stunden, da Netflix eine Menge spannender und bedeutender Neuigkeiten über das Franchise veröffentlicht hat. Zum einen wird die Live-Action-Serie 2027 für eine dritte Staffel zurückkehren, in der wir The Battle of Alabasta in voller Kraft sehen werden. Obendrein gibt es einen Plan, den Anime in ein schnelleres und zugänglicheres Abenteuer umzuwandeln, bei dem die Fans nicht das Gewicht von über 1.000 Episoden spüren, die sie durchspielen müssen. Aber das ist nicht alles, was der Streamer für Eiichiro Odas geliebtes Universum vorbereitet hat.

Diesen Herbst können wir ein "zweiteiliges visuelles Spektakel" erwarten, bei dem Lego und One Piece aufeinandertreffen. Es ist eine Geschichte, die eher auf jüngere Fans ausgerichtet ist, und sie wird versuchen, die Ereignisse der ersten beiden Staffeln nachzuerzählen, die die Live-Action-Version gerade erforscht hat.

Die Serie wird von der Lego-Gruppe, dem japanischen Verlag Shueisha und dem Vancouverer Animationsstudio Atomic Cartoons entwickelt, wobei Tom Hyndman als Showrunner, Autor und ausführender Produzent fungiert.

Das Projekt wird außerdem mit Usopp und Tony Tony Chopper als Erzähler präsentiert, und für einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt, können Sie unten den ersten Trailer sehen. Der genaue Premierentermin wurde bisher nicht bekannt gegeben.