Netflix enthüllt den ersten Blick auf The One Piece, ein animiertes Remake der ikonischen Serie

One Piece: Staffel 2 feierte kürzlich auf Netflix Premiere, und gestern haben wir berichtet, dass die nächste Staffel bereits im nächsten Jahr erscheint. Aber das ist nicht das einzige One-Piece-Projekt, das Netflix geplant hat, denn sie arbeiten auch an einem animierten Remake... Was etwas überraschend ist, wenn man bedenkt, dass der Original-Anime eigentlich noch nicht zu Ende ist.

Die neue Adaption trägt den Titel The One Piece und wird von Wit Studio produziert, beginnend mit der East Blue-Saga. Die Idee ist, den Einstieg in die Serie zu erleichtern, die derzeit fast 1.200 Episoden zu bewältigen hat (und, wie erwähnt, noch nicht fertig ist), dank besserem Tempo und höheren Produktionsstandards.

Jetzt hat Netflix uns einen Vorgeschmack auf die neue Serie gegeben. Auch wenn es keine animierten Sequenzen gibt, gibt es Standbilder, die zeigen, dass die Serie in sehr guten Händen ist. Schau sie dir unten an, um es dir selbst anzusehen. Wir wissen nicht, wann die Serie tatsächlich veröffentlicht wird, aber hoffentlich ist es nicht allzu weit entfernt, da das Projekt 2023 angekündigt wurde.