One Piece läuft 2027 mit der dritten Staffel weiterhin auf Netflix

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Tatsächlich ist es weniger als ein Monat her, seit die zweite Staffel von One Piece auf Netflix Premiere feierte, wo sie erneut allgemein gelobt wurde und bei den Zuschauern ein großer Erfolg war. Wir wissen schon lange, dass eine dritte Saison bevorsteht, und das Team hat versprochen, dass wir nicht so lange darauf warten müssen wie in den drei Jahren zwischen den ersten beiden Saisons.

Und das scheint der Fall zu sein, denn Netflix hat nun via Threads angekündigt, dass die nächste Staffel den Titel The Battle of Alabasta trägt und 2027 Premiere feiert. Wir wissen nicht genau, in welchem Jahresmonat es erscheinen wird, aber die zweite Jahreshälfte ist vielleicht wahrscheinlicher, da die zweite Staffel im März 2026 erschien und normalerweise mindestens ein Jahr dauert, um hochbudgetierte Streaming-Serien zu filmen, zu schneiden und Effekte hinzuzufügen. Wir wären aber mehr als glücklich, wenn wir uns irren, denn je früher, desto besser... Offensichtlich.