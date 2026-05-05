Netflix' One Piece kehrt zur San Diego Comic-Con in Málaga zurück: Iñaki Godoy wird 2026 teilnehmen

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One Piece bleibt ein einzigartiges kulturelles Phänomen, unabhängig davon, in welchem Format man es begegnet. Der Manga bleibt der meistverkaufte aller Zeiten in Japan. Der Anime nähert sich nun 1.200 ausgestrahlten Episoden (1.182 zum Zeitpunkt des Schreibens) und die Netflix-Live-Action-Serie ist eine der meistgesehenen Serien der Plattform, ganz zu schweigen davon, dass sie ihre Stars an die absolute Spitze der aktuellen TV-Szene katapultiert hat. Und wenn Sie planen, die San Diego Comic-Con Málaga 2026 im Oktober zu besuchen, könnten Sie ihrem Star begegnen.

Bei der Veranstaltung im letzten Jahr konnten die Fans Taz Skylar/Sanji kennenlernen und kennenlernen, die neben ihrer Rolle als Koch in der Straw Hat-Crew in Spanien geboren und aufgewachsen ist. In diesem Jahr ist der Besuch der zweiten San Diego Comic-Con Málaga, der vor wenigen Augenblicken offiziell bestätigt wurde, der von Iñaki Godoy, dem Schauspieler, der den Kapitän der Bande, Monkey D. Luffy, spielt.

Iñaki reiht sich damit in die noch kleine, aber sehr bemerkenswerte Gruppe von Stars ein, die für die SDCCM-Ausgabe 2026 bestätigt wurden, darunter Sean Astin, John Romita Jr. und Kevin Smith. Trotz der großen Namen stehen die Veranstalter vor der Herausforderung, die Mängel der ersten Ausgabe zu beheben und den Teilnehmern das authentische und einzigartige Erlebnis zu bieten, das der Name suggeriert.

Planst du, die San Diego Comic-Con zu besuchen und Iñaki Godoy persönlich kennenzulernen? Denken Sie daran, dass der Ticketverkauf gestern, am 4. Mai, begonnen hat und Sie Ihre Tickets hier bekommen können.