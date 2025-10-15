Taz Skylar über die neuen Strohhüte in One Piece Staffel 2: "Es war eine lustige Erfahrung, es wurde definitiv exponentiell"

HQ

Es ist noch unklar, wie weit wir mit Ruffy und seinen Freunden in der zweiten StaffelOne Piece der Live-Action-Serie auf Netflix kommen werden. Offensichtlich spielen wir jetzt in der großen Liga, denn die fröhliche Crew der Piratenträumer wird die Grand Line betreten, das legendäre ringförmige Meer der Welt, in dem am Ende der legendäre One Piece Schatz zu finden sein soll und derjenige, der ihn bekommt, zum König der Piraten ausgerufen wird. Und es sieht so aus, als würden die derzeit fünf Mitglieder der Strohhut-Crew zusätzliche Hilfe benötigen.

Denn in One Piece Staffel 2 wird die Welt größer und damit auch die Bedürfnisse der Produktion, die an Umfang und wiederkehrenden Mitgliedern gewinnt. Und über diesen letzten Teil hatten wir ein ganz besonderes Gespräch mit Taz Skylar, dem auf den Kanarischen Inseln geborenen Schauspieler, der Sanji in der Serie spielt. Taz nahm sich während der San Diego Comic-Con in Málaga eine Auszeit von seinem Terminkalender, in einem Interview, das ihr euch unten mit Untertiteln ansehen könnt.

Als er uns nicht nur darüber sprach, wie die Showrunner das perfekte Rezept gefunden haben, um Manganime erfolgreich in eine Live-Action-Serie zu bringen, sondern auch, was er uns über die zweite Episodenreihe erzählen kann, die 2026 Premiere haben wird, hielt Skylar natürlich fast alles geheim, aber der Erfolg der ersten Staffel legte auch eine Verantwortung auf ihre Schultern. "Ich glaube, für uns war es beim ersten Mal wie ein sehr kleiner Mikrokosmos, weil wir nur zu fünft waren", begann er, "Einige Leute kamen und gingen, aber wir waren die einzigen, die die ganze Show über blieben."

"Und auch wenn meine Figur in der ersten Staffel erst ein paar Episoden später auftauchte, war ich von Anfang an dabei. Ich trainierte. Ich war einer der Strohhüte. Wir kamen alle in dieser Zeit zusammen."

Tatsächlich hat er sich so sehr in die Figur des Sanji verliebt, dass er während der Produktion zum improvisierten Koch wurde. "Ich lernte zu kochen. Ich habe für das Set gekocht."

"Ich habe trainiert. Alle anderen filmten. Wir sprachen darüber, was vor sich ging. Wir kamen uns immer näher, aber wir waren die einzigen, die zu dieser Zeit eine Bindung hatten. Und dann, beim zweiten Mal, gab es eine Menge neuer Leute, die in den Kreis gekommen waren und die, wenn nicht die ganze Dauer, so doch die meiste Zeit anwesend sein würden.

Plötzlich wurde uns klar, dass es jetzt unsere Aufgabe war, in gewisser Weise alle einzubeziehen und diesen Raum zu schaffen, in dem sich jeder in einer Familie zugehörig fühlen kann."

