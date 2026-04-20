Wenn Sie an der San Diego Comic-Con Málaga 2025 teilgenommen haben, haben Sie Anspruch auf den bevorzugten Zugang zu den Tickets für die Veranstaltung 2026

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Eines der bedeutendsten kulturellen Ereignisse Spaniens im vergangenen Jahr war es, erstmals in der Geschichte und in Europa Gastgeberstadt einer Ausgabe der San Diego Comic-Con zu werden, die vom 25. bis 28. September 2025 in Málaga stattfand. Eine erste Ausgabe, die – wie so oft bei Veranstaltungen dieser Größe, Größe und Komplexität – voller unvergesslicher Momente mit Stars aus Film, Videospielen, Animation, Comics und mehr war, aber auch ihre dunklen Momente hatte, die das Erlebnis für viele der Besucher trübten. Wir haben diese Höhen und Tiefen damals besprochen, und es scheint, als hätten die Organisatoren sie notiert, um von Anfang an Änderungen vorzunehmen, sobald das Rennen für die San Diego Comic-Con 2026 beginnt.

Und dieser erste Schritt wurde bereits angekündigt, erst am vergangenen Wochenende. Die SDCCM 2026 möchte den Teilnehmern der ersten Ausgabe für ihre Unterstützung danken und ihnen einen vorrangigen Zugang zum Ticketvorverkauf für die diesjährige Ausgabe verschaffen, bevor er für die breite Öffentlichkeit eröffnet wird, der vom 1. bis 4. Oktober 2026 stattfindet.

Wie man bevorzugten Zugang zum SDCCM 2026 Ticket-Presale erhält

Lassen Sie dies als Leitfaden für den Kauf von Tickets für dieses Jahr dienen. Zuerst das Datum. Diesen Donnerstag, den 23. April, beginnt der Vorverkauf für die Teilnehmer der SDCCM 2025 um 10:00 Uhr MESZ. Zweitens muss jeder, der diese Gelegenheit nutzen möchte, seine Registrierungs-ID für die Ausgabe 2025 vorrätig haben (prüfen Sie die E-Mail vom letzten Jahr; dort finden Sie sie).

Bei diesen beiden Dingen musst du nur an diesem Tag auf die Ticketmaster-Website gehen (wichtig: Um Zeit zu sparen, stelle sicher, dass du bereits ein aktives Konto auf der Plattform hast) und dieselbe E-Mail-Adresse wie im letzten Jahr verwenden, um dein Ticket für 2026 zu sichern.

Preis für den Vorverkauf der San Diego Comic-Con Málaga 2026

Derzeit wissen wir nicht, ob dieser Preis für den allgemeinen Verkauf für die Öffentlichkeit gleich bleibt, aber vorerst kostet ein Eintrittsticket 84,80 € (einschließlich einer Buchungsgebühr von 4,80 €). Für Kinder unter 12 Jahren kostet das Ticket 37,10 € (Buchungsgebühr 2,10 €).

Von jedem Ticketverkaufskonto aus können Sie während dieses exklusiven Vorverkauf für Besucher 2025 auch ein Ticket für einen einzelnen Begleiter kaufen; allerdings muss jede Person, für die ein Ticket gekauft wird (außer Kindern ab 12 Jahren am Tag der Veranstaltung), eine eigene Registrierungs-ID besitzen, die hier erhältlich ist, unabhängig davon, wer den Kauf tätigt.

Wir hoffen, dass dieser erste Ticketkaufführer für die San Diego Comic-Con Málaga 2026 alle Zweifel ausgeräumt hat, aber auf jeden Fall finden Sie eine aktualisierte FAQ-Seite auf der offiziellen Website der Veranstaltung.

Als Vorschau können wir von Gamereactor bestätigen, dass wir 2026 wieder an der Veranstaltung teilnehmen werden, um Ihnen nicht nur direkte Berichterstattung über die Live-Action mit Vorträgen, Fanevents und Überraschungsauftritten zu bieten, sondern Ihnen auch Dutzende exklusiver Interviews mit den Hauptgästen zu bieten. Bleiben Sie dran!

Bereit, 2026 zur San Diego Comic-Con Málaga zurückzukehren?