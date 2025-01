Wer gewinnt den Super Bowl LIX? Ein NFL-Experte stuft alle 14 Teams ein, bevor die Playoffs beginnen

HQ

Letzte Woche endete die reguläre NFL-Saison, und jetzt beginnt der wichtigste Teil der American Football League: die Playoffs zwischen den 14 besten Teams, sieben aus der American Football Conference (AFC) und sieben aus der National Football Conference (NFC).

Anfang November sagten einige Fans voraus, dass die Kansas City Chiefs und die Detroit Lions am 9. Februar im Super Bowl LIX aufeinandertreffen würden. Sie waren nicht allzu fehlgeleitet, denn Chiefs und Lions sind die Top-Teams ihrer jeweiligen Conferences, beide mit einer Bilanz von 15:2 (Siege-Niederlagen), die den Platz als Nummer 1 sichern und die Wildcard-Runde, die vom 11. bis 14. Januar stattfindet, vermeiden.

Viele Fans glauben, dass die Kansas City Chief Geschichte schreiben werden, indem sie das erste Team werden, das drei Super Bowls in Folge gewinnt. Ein NFL-Kolumnist, Jeffri Chadiha, ist jedoch der Meinung, dass der Weg der Chiefs beschwerlich ist, mit "den umkämpftesten Playoffs seit langem". Chadiha hat alle 14 Teams, die für die Playoffs qualifiziert sind, eingestuft, und weder die Chiefs (3.) noch die Detroit Lions (4.) sind die Teams mit den höchsten Chancen, den Super Bowl zu gewinnen.

Seinem gut informierten Urteil zufolge sind es die Buffalo Bills, der zweite Seed der AFC, derjenige mit den besseren Chancen auf einen Sieg in diesem Jahr, weil sie das Team waren, das es geschafft hat, Kansas Citys Serie von 15 Siegen in Folge und Detroits Serie von 11 Siegen in Folge zu brechen, wobei Josh Allen seinen ersten MVP gewann.

Hier ist seine vollständige Rangliste der 14 Teams, die in den nächsten vier Wochen um den Super Bowl kämpfen werden: