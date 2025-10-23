NBA-Trainer und -Spieler wegen Glücksspielen und Wetten mit Mafia und vorgetäuschten Verletzungen verhaftet

HQ

Die NBA wurde in der gleichen Woche, in der die Saison 2025/26 beginnt, von einer Reihe von Verhaftungen wegen illegaler Wetten und Glücksspiele erschüttert. Unter den Personen, die vom FBI verhaftet wurden, befindet sich ein aktiver Spieler der Miami Heat, Terry Rozier, und der Trainer der Portland Trail Blazers und ehemalige Spieler und NBA-Champion von 2004, Chauncey Billups. Sie wurden in getrennten, aber "verwandten" Glücksspielfällen verhaftet.

Rozier wird beschuldigt, an einem illegalen System teilgenommen zu haben, bei dem er Insiderinformationen gehandelt hat: Er wird verdächtigt, seine Leistung im Spiel manipuliert zu haben, um Sportwetten seiner Komplizen zu finanzieren, eine ähnliche Situation, die mit einem Sevilla-Spieler in LaLiga passiert ist. Insbesondere erwähnt das FBI ein Spiel im März 2023, bei dem er angeblich eine Verletzung vortäuschte, um das Spielfeld vorzeitig zu verlassen, und seinen Komplizen einen Tipp gab, die 200.000 US-Dollar darauf gewettet hatten, dass er unter seinen Statistiken abschneiden würde.

Sechs Personen wurden bei diesem Betrug verhaftet, darunter Rozier und der ehemalige Spieler und Assistenztrainer der Cleveland Cavaliers, Damon Jones.

In der Zwischenzeit wurden 31 Personen verhaftet, darunter Billups (eine NBA-Legende, die fünfmal ins All-Star-Team gewählt wurde) in einem Plan, um Untergrund-Pokerspiele zu manipulieren, an denen andere Trainer beteiligt waren und die von Mafia-Familien unterstützt wurden.

FBI-Direktor Kash Patel bezeichnete diese Verhaftungen und Ermittlungen als "historisch". Es wird erwartet, dass NBA-Commissioner Adam Silver bald eine Art Erklärung abgeben wird. Dies geschieht zwei Tage, nachdem Silver in einem Podcast über ESPN gesagt hatte, dass sie daran arbeiten, die Manipulation auf Wettseiten zu bekämpfen.