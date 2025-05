Er wettete mit gefälschten Zählungen auf sich selbst, um gelbe Karten zu erhalten: Neue Beweise gegen Sevilla-Spieler Kike Salas

Salas wurde am 14. Januar verhaftet, aber er wurde auf Bewährung gelassen und spielte weiter. Der Verdacht begann in der Saison 2023/24, als Salas scheinbar seltsame Aktionen beging, die in Spielen, bei denen wenig auf dem Spiel stand, mit gelben Karten bestraft wurden, während Salas, wie sich später herausstellte, Personen aus dem Umfeld von Salas viel Geld gewannen, indem sie darauf wetteten, dass er eine gelbe Karte erhalten würde.

Während später gemunkelt wurde, dass er zu einem italienischen Club wechseln würde, könnte er nach diesen neuen Beweisen stattdessen im Gefängnis landen...