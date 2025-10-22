NBA-Eröffnungsabend: MVP Shai Gilgeous-Alexander sorgt für den ersten Sieg für Oklahoma nach zwei Verlängerungen

HQ

Die NBA startete gestern Abend mit der Opening Night, in der der aktuelle Meister Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets und die beliebten Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors antraten. Die Thunder gewannen ihr erstes Spiel, aber es war nicht einfach: Beim Stand von 125:124 gab es zwei Verlängerungen, in denen sich Shai Gilgeous-Alexander, MVP der letzten Saison, als entscheidend erwies: Der Point Guard erzielte die Ausgleichspunkte, um die erste Verlängerung zu erzwingen, und zwang später Houstons Kevin Durant zu einem Foul, das 2,3 Sekunden vor Schluss beim Stand von 125:124 verwandelt wurde.

Gilgeous-Alexander wurde jedoch erst am Ende des Spiels wirklich wirkungsvoll. Er spielte 47 Minuten, mehr als jeder andere, und erzielte 35 Punkte, aber 24 davon kamen im vierten Viertel und in der Verlängerung.

Individuelles Talent reicht nicht aus, wie das andere Spiel bewies: Nach einer Reihe von Niederlagen in der Vorsaison verloren die Los Angeles Lakers mit 109:119 gegen die Golden State Warriors, obwohl Luka Doncic 43 Punkte erzielte, aber allein in einem Team, das immer noch ohne den verletzten LeBron James auskommen musste. In der Mannschaft von San Francisco teilten sich Jimmy Butler III und Stephen Curry die Aufgabe, das Team zum Sieg zu führen.

Interessieren Sie sich für NBA? Denken Sie daran, dass in diesem Jahr einige Spiele ohne zusätzliche Kosten live in Amazon Prime Video übertragen werden.