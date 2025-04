NBA-Play-Ins Tag 1: Warriors, Grizzlies, Hawk und Magic kämpfen heute Abend ums Überleben

HQ

Morgen beginnen die NBA-Play-Ins, und es gibt eine Menge Aufregung über dieses Mini-Turnier, das 2020 eingeführt wurde, um vor den Play-offs noch mehr Spannung zu erzeugen... Und dafür zu sorgen, dass jedes Team bis zum Schluss um den bestmöglichen Platz in der regulären Saison gekämpft hat.

Am Dienstag (in amerikanischer Zeit) kämpfen die siebt- und achtbesten Teams jeder Conference um die direkte Qualifikation für die Play-offs. Im Westen treffen zwei Schwergewichte wie die Memphis Grizzlies und die Golden State Warriors (am Mittwoch, den 16. April, um 3:00 Uhr BST, 4:00 Uhr MESZ). Ja Morant gegen Stephen Currry, in einem Spiel, das NBA.com-Experte Steve Aachburner zu Gunsten der Warriors vorhersagen wird, weil die Grizzlies in dieser Saison alle acht Spiele in Kalifornien verloren haben.

Der Sieger trifft in den Play-offs auf die Houston Rockets, und der Verlierer muss ein folgendes Play-in-Spiel gegen den Sieger der Sacramento Kings (Neunter in der regulären Saison) und der Dallas Mavericks (Zehnter) bestreiten.

Im Osten treffen die Atlanta Hawks am Mittwoch um 00:30 Uhr BST und 1:30 Uhr MESZ auf Orlando Magic. Der Sieger trifft in den Play-offs auf den Vorjahresmeister Boston Celtics. Der Verlierer trifft entweder auf die Miami Heat oder die Chicago Bulls, um sich den letzten Platz in den Play-offs zu sichern, gegen das beste Team des Ostens, die Cleveland Vavaliers.