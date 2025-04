NBA-Playoffs und Play-in: Bracket und Termine für die Postseason

HQ

Die reguläre NBA-Saison ist beendet, und nun stehen die Play-ins und Play-offs vor der Tür. Zwischen der zweiten Aprilhälfte und dem Monat Mai werden wir nun die beiden Teams sein, die das Finale erreichen, das am 5. Juni beginnt.

In der West Conference gab es keinen Zweifel daran, wer die Charts anführen würde, denn Oklahoma City Thunder war mit 68 Siegen und 14 Niederlagen das beste Team des Jahres in der gesamten Liga. Dahinter folgen die Houston Rockets mit 52:30 und drei Teams mit dem gleichen Ergebnis (50:32). Im Osten waren die Cleveland Cavaliers (64-18) und Meister Boston Celtics (61-21) die Highlists.

Die Play-Ins zwischen den Teams auf den Plätzen 7 bis 10 jeder Conference finden am Dienstag, den 15. April, und Mittwoch, den 16. April, statt:

Westliche Konferenz

8. Memphis Grizzlies gegen 7. Golden State Warriors (15. April)

10. Dallas Mavericks gegen 9. Sacramento Kings (16. April)

Östliche Konferenz

8. Atlanta Hawks gegen 7. Orlando Magic (15. April)

10. Miami Heat gegen 9. Chicago Bulls (16. April)

Play-offs

Westliche Konferenz



1. Oklahoma City Thunder gegen 8. Play-In-Sieger



2. Houston Rockets gegen 7. Play-In-Sieger



3. Los Angeles Lakers gegen 6. Minnesota Timberwolves



4. Denver Nuggets gegen 5. LA Clippers



Östliche Konferenz



1. Cleveland Cavaliers gegen 8. Play-In-Sieger



2. Boston Celtics gegen 7. Play-In-Sieger



3. New York Knicks gegen 6. Detroit Pistons



4. Indiana Pacers gegen 5. Milwaukee Bucks



Die NBA-Playoff-Spiele beginnen am Wochenende des 19. und 20. April. Es wird erwartet, dass das Conference-Halbfinale am 5. und 6. Mai stattfinden wird, das Finale im Westen am 18. Mai und das Finale im Osten am 19. Mai.