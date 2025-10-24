NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander aus Oklahoma erzielt in einem Final-Rückspiel gegen die Indiana Pacers 55 Punkte

HQ

An einem Tag, der von den Verhaftungen des FBI gegen Mafia-Familienmitglieder erschüttert wurde und an denen einige ehemalige und aktuelle NBA-Spieler beteiligt waren, ging die Basketball-Liga wie gewohnt weiter, oder so normal, wie sie nur sein kann, in einem Rückspiel der Finals der letzten Saison zwischen Oklahoma City Thunder und Indiana Pacers, die in die doppelte Verlängerung gingen und mit 141:135 für den amtierenden Meister endeten. Indiana bekam keine Revanche.

Der aktuelle MVP der Liga, Shai Gilgeous-Alexander, erzielte 55 Punkte, ein Karrierehoch für ihn. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Triumph der Oklahoma City Thunder im vergangenen Juni kein Zufall war, obwohl sie in einer Ära gewannen, die viele Experten als ungewöhnlich offen in der NBA bezeichnen, ohne klare Favoriten auf den Gewinn der Liga. Oklahoma gewann, aber Indiana musste ohne seinen Star Tyrese Haliburton auskommen, der sich nach einem Achillessehnenriss verletzt hatte, und ohne ihren Guard Andrew Nembhard.

Ein weiterer Beweis für die Unberechenbarkeit der Liga und das Fehlen einer echten Dominante ist, dass Oklahoma seine ersten beiden NBA-Spiele nach einer doppelten Verlängerung gewonnen hat: Am Mittwoch besiegten die Thunder die Houston Rockets ebenfalls nach zwei Verlängerungen, wobei sich SGA ebenfalls als entscheidend erwies. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine Mannschaft in den ersten beiden Spielen der Saison in zwei doppelte Verlängerungen geht.