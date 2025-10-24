Die Mafia- und NBA-Stars nutzen 7 Millionen Dollar in manipulierten Pokerspielen mit Röntgentischen und Kontaktlinsen aus, die markierte Karten lesen

HQ

Die NBA sagt, dass sie die Anschuldigungen gegen den Spieler Terry Rozier und Trainer Chauncey Billups "mit äußerster Ernsthaftigkeit nimmt, und die Integrität unseres Spiels bleibt unsere oberste Priorität.Die Basketball-Liga schickte eine Erklärung, nachdem das FBI gestern mehr als 30 Personen verhaftet hatte, die in zwei Glücksspiel- und Wettbetrügereien verwickelt waren, darunter Rozier, aktueller Spieler für Miami Heat, und Billups, NBA-Legende (Champion und MVP von 2004), derzeit Manager der Portland Trail Blazers. Beide wurden mit sofortiger Wirkung von ihren Teams beurlaubt, während sie die Anklageschriften des Bundes prüfen, heißt es in einer Erklärung der NBA.

Rozier ist in ein System verwickelt, bei dem er Insiderinformationen gehandelt hat, um mit Wetten einen großen Gewinn zu erzielen. Laut FBI-Ermittlungen täuschte er eine Verletzung vor, nachdem er seinen Komplizen gesagt hatte, sie sollten darauf wetten, dass er im Spiel unterdurchschnittlich abschneidet. Er ist nicht der einzige, der involviert ist, auch andere ehemalige Spieler wie Jontay Porter oder Damon Jones stehen im Verdacht, das Gleiche zu tun, wobei die Spieler ihren Bekannten im Voraus erzählten, was passieren würde. Die Behörden untersuchen sieben Spiele zwischen März 2023 und März 2024.

"Speziale" Kontaktlinsen und Röntgentische zum Kartenlesen

Der andere, separate Fall, in den Chauncey Billups verwickelt war, ist bizarrer, da er drei der fünf großen Mafia-Verbrecherfamilien in New York betrifft (drei aus den sogenannten "Fünf Familien", den Bonannon, Genovese und Gambino). Bei dem Schema wurden beliebte ehemalige Sportler wie Billups oder Jones in manipulierte Pokerspiele gelockt. Es wird angenommen, dass sie auf diese Weise bis zu 7 Millionen US-Dollar betrogen haben.

Jeder, der an den Spielen beteiligt war, wusste von dem Schema, außer den Opfern, und andere Spieler benutzten spezielle Kontaktlinsen und Brillen, auf denen markierte Karten gelesen werden konnten. Sogar ein Röntgentisch, der in der Lage war, Karten zu lesen, wenn sie verdeckt waren, wurde laut der FBI-Untersuchung (via BBC) verwendet.

Und als die Opfer sich weigerten zu zahlen, weil sie betrogen worden waren (einer von ihnen verlor 1,8 Millionen Dollar), "taten diese Angeklagten, was das organisierte Verbrechen immer getan hat: Sie setzten Drohungen, Einschüchterungen und Gewalt ein", sagte der New Yorker Polizeichef.

Der stellvertretende FBI-Direktor im New Yorker Büro, Christopher Raia, sagte, dass "dies nur die Spitze des Eisbergs" sei und dass das FBI hart daran arbeite, sicherzustellen, dass Mitglieder von Mafiafamilien "nicht weiterhin Chaos in unseren Gemeinden anrichten können".