NBA-Legende Chris Paul von den Clippers während der "Abschiedssaison" verlassen: empörte Fans können es kaum glauben

Weniger als zwei Wochen nach der Ankündigung, am Ende der Saison zurückzutreten, wurde NBA-Veteran Chris Paul plötzlich von seinem Team Los Angeles Clippers fallen lassen. Der Spieler postete mitten in der Nacht eine Instagram-Story mit den Worten: "Habe gerade erfahren, dass ich nach Hause geschickt werde", mit einem Friedens-Emoji.

Lawrence Frank, Präsident der Basketball-Operationen des Teams, bestätigte in einer Stellungnahme: "Wir trennen uns von Chris und er wird nicht mehr im Team sein. Wir werden mit ihm am nächsten Schritt seiner Karriere arbeiten."

"Chris ist ein legendärer Clipper mit einer historischen Karriere. Ich möchte eines ganz klar machen. Niemand gibt Chris die Schuld an unserer schlechten Leistung. Ich übernehme die Verantwortung für die Bilanz, die wir gerade haben. Es gibt viele Gründe, warum wir Schwierigkeiten hatten. Wir sind dankbar für den Einfluss, den Chris auf das Franchise hatte", fügte Frank hinzu.

Die Los Angeles Clippers gehören derzeit zu den schlechtesten Teams dieser Saison mit einer Bilanz von 5 Siegen und 16 Niederlagen.

Die Fans können kaum glauben, wie die Clippers Chris Paul abserviert haben

Paul, mit dem Spitznamen The Point God, gilt als einer der besten Spieler auf der Point-Guard-Position, wird im Mai 41 Jahre alt und ist der zweitälteste aktive Spieler in der Basketballliga, nur hinter LeBron James. Trotz zahlreicher Einzeltitel, wie zwölfmal All-Star-Ernennung sowie zwei olympischen Goldmedaillen, gewann er nie die NBA-Meisterschaft und erreichte nur ein Finale.

Er spielte für Teams wie Golden State Warriors, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder und Houston Rockets, aber seine längere Zeit war bei den Clippers zwischen 2011 und 2017, und 2025 kehrte er für eine "Abschiedssaison" zu ihnen zurück... Deshalb wirkt seine Entlassung so schockierend.

Jetzt, nach dieser plötzlichen Episode, nennen ihn die Fans "einen der unglücklichsten Spieler in der NBA-Geschichte": "Kommt einige Jahre später für eine Abschiedstour nach Clipper-Land zurück... Das Team ist unerwartet beschissen. Kündigt den Ruhestand erneut an, um zu sehen, ob es jemanden interessiert... ein paar Wochen später sagen die Clippers ihm, er soll verdammt nochmal nach Hause gehen", sagte Nutzer shpillo_.

Andere Nutzer haben andere Memes geteilt und scherzen darüber, dass Paul mitten in der Nacht geweckt wird, um ihm zu sagen, dass das Team ihn feuert, während sie ein Gefühl von Unglauben und Frustration darüber haben, wie das Team einen der größten aller Zeiten in seiner letzten Saison behandelt.