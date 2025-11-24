Der legendäre NBA-Spieler Chris Paul, Spitzname The Point God, kündigt seinen Rücktritt im Alter von 40 Jahren an

HQ

Chris Paul, Point Guard der Los Angeles Clippers, gilt als einer der Besten seiner Position – er hat sich wirklich den Spitznamen The Point God verdient – und einer der ältesten aktiven Spieler der Liga, hat seinen Rücktritt am Saisonende angekündigt. Der 40-Jährige (wird im Mai 41) veröffentlichte ein emotionales Video in den sozialen Medien, in dem er seinen Ausstieg am Saisonende bestätigte (sein 21. insgesamt).

Chris Paul kehrte letzten Winter zu den Los Angeles Clippers zurück, wo seine Statistiken im Vergleich zu seiner vorherigen Zeit bei den San Antonio Spurs drastisch gesunken waren. Paul spielte außerdem für die Golden State Warriors, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder und Houston Rockets, aber seine längsten Stationen waren bei den Los Angeles Clippers zwischen 2011 und 2017 sowie den New Orleans Hornets zwischen 2005 und 2011, wo er insgesamt an vierter Stelle im Draft ausgewählt wurde.

Paul gewann nie eine NBA-Meisterschaft, wurde aber zwölfmal zum All-Star gewählt, zuletzt 2022. Er gewann außerdem zwei olympische Goldmedaillen in Peking 2008 und London 2012.

LeBron James sendet eine Nachricht an Chris Paul, den zweitältesten aktiven Spieler

Paul ist der zweitälteste aktive NBA-Spieler nach LeBron James (der am 30. Dezember 41 wird). James schickte Paul eine herzliche Nachricht, nachdem er erfahren hatte, dass er in den Ruhestand ging. "Er hat keinen Grund, den Kopf zu hängen. Er hat so ziemlich alles getan, was diese Liga zu bieten hat. Ich hoffe, er nimmt alles auf" und dass er "so glücklich sein sollte, wie er nur kann. Ich weiß, dass er glücklich ist, wieder bei seiner Familie in LA zu sein."