Nacons Rennsport Konsolenveröffentlichungsvertrag wurde beendet

Erst gestern gab Nacon bekannt, dass es Insolvenz beantragt hat – eine Entscheidung, die viele verschiedene Fragen aufwirft. Was wird in naher Zukunft mit dem Unternehmen passieren, wie wird sich das auf die vereinbarten Verlagsverträge auswirken und so weiter. Wenn wir über Letzteres sprechen, scheinen wir einen Teil der größeren Antwort zu haben.

Traxion hat berichtet, dass Nacon and Competition Company und Teyon beschlossen haben, ihren Veröffentlichungsvertrag zu kündigen, der dazu gedacht war, den Start von Rennsport auf Konsolen vom französischen Publisher zu unterstützen.

Die Entscheidung wird als "gegenseitige" Beendigung beschrieben und wird tatsächlich keine Auswirkungen auf die Veröffentlichungspläne des Spiels haben, da Rennsport weiterhin für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, nur dass es jetzt, wie die PC-Version, vom Entwickler selbst veröffentlicht wird.

Eine Stellungnahme eines Sprechers von Rennsport fügt hinzu: "Wir sprechen dem Nacon-Team unser aufrichtiges Wort für ihre harte Arbeit und Zusammenarbeit im vergangenen Jahr aus."

Die Beendigung wird bis Ende März abgeschlossen, sodass Competition Company und Teyon die vollständige Kontrolle über das Schicksal des Renntitels haben.