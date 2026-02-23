Nacon Connect kehrt nächste Woche mit den neuesten Einblicken in Cthulhu: The Cosmic Abyss, Edge of Memories und mehr zurück

HQ

Der Videospiel-Showcase-Zirkus scheint einfach nicht aufzuhören. Wir wurden bereits mit Übertragungen von PlayStation, Nintendo und Xbox sowie von Drittanbieterprojekten verwöhnt, zu denen auch die New Game Plus-Show und die Convergence Games Showcase gehörten. Bald ist es Zeit, dass auch Nacon mitmacht, da die nächste Ausgabe des jährlichen Nacon Connect-Events enthüllt wurde.

Die Veranstaltung findet am 4. März um 19:00 GMT/20:00 Uhr MEZT statt und wird ein Event sein, das kommende Nacon-Videospiele sowie einige geplante Zubehörteile beleuchtet. Obwohl das gesamte Ausmaß der Serie noch nicht enthüllt wurde, wurden einige Teaser-Details geteilt, wobei die Beschreibung Folgendes erklärt:

"Diese wichtige Veranstaltung wird die zukünftigen Veröffentlichungen des Verlags und Entwicklers sowie die neuesten Entwicklungen aus der Zubehörabteilung hervorheben. Das Programm umfasst Spielankündigungen, die Ausstrahlung neuer Videos und Gameplay-Präsentationen für erwartete Titel wie Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories und Endurance Motorsport Series."

Da die Serie näher rückt, kann man unten sogar einen Teaser-Trailer sehen, der dem Nacon Connect gewidmet ist, und zusätzlich zu weiteren Informationen, die bald bekannt werden sollen.

Wirst du dieses Jahr Nacon Connect verfolgen?