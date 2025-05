Nach Monaten des Pechs haben die Dallas Mavericks unglaubliches Glück im NBA-Draft

HQ

Die Dallas Mavericks haben endlich einen Grund zum Lächeln. Der NBA-Finalist des letzten Jahres schaffte es in dieser Saison nicht einmal in die Playoffs und schien von einem Fluch getroffen worden zu sein, nachdem er seinen geliebten Spieler Luka Doncic mit einer endlosen Reihe von Verletzungen und schlechten Ergebnissen verkauft hatte. Im Gegenzug hat das Schicksal sie jedoch mit einem sehr seltenen Nr. 1-Bild für den NBA-Draft im nächsten Monat belohnt.

Die Dallas Mavericks hatten in der Lotterie nur eine Quote von 1,8 %. Sie werden jedoch den ersten Gesamtpick im NBA Draft 2025 haben, der am 25. und 26. Juni im Barclays Center in Brooklyn stattfindet. NBA-Statistiker haben bereits herausgefunden, dass die Dallas Mavericks, die in diesem Jahr die Draft-Lotterie gewinnen, das Team mit den viertniedrigsten Quoten auf einen Lottogewinn seit der Einführung des aktuellen Ziehungssystems im Jahr 1985 sind. Im Vergleich dazu hatten andere Teams wie Utah Jazz oder Charlotte Hornets eine Quote von 14 %. Der Sieger mit den niedrigsten Quoten in der Geschichte war Orlando Magic im Jahr 1993 (1,52).

Das sind großartige Neuigkeiten für die Dallas Mavericks und eine Erleichterung für General Manager Nico Harrison, der sich den Hass der Fans verdient hat, aber nun in der Lage sein wird, Cooper Flagg zu verpflichten, der weithin als der beste Prospect des Jahres gilt.

Der 18-jährige Cooper Flagg spielte für die Duke Blue Devils und die Duke University in North Carolina und führte das College-Team ins Final Four. Er wurde von der Associated Press zum Nationalspieler des Jahres gekürt und könnte ein Phänomen der Zukunft werden. Und seine Zukunft scheint in Texas zu warten, an der Seite von Kyrie Irving und Anthony Davis.