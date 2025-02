Fans der Dallas Mavericks brachten einen Sarg ins Stadion, um gegen den Trade von Luka Doncic zu protestieren

HQ

Der unerwartete Trade zwischen den Dallas Mavericks und den Los Angeles Lakers, bei dem Luka Dončić im Tausch gegen Anthony Davis nach Los Angeles wechselte, hatte eine seismische Wirkung in der NBA-Welt, da Fans und Kommentatoren immer noch versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu geben... und ich hatte eine Zeit, es auszuprobieren. Und das Epizentrum des Erdbebens war natürlich die American Airlines Arena, die Heimat der Dallas Mavericks, die Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht Schauplatz von Protesten war... Einige von ihnen sind besonders exzentrisch.

Luka Doncic war ein Lokalmatador in Dallas. Er führte das Team letztes Jahr in ein NBA-Finale, das dritte in der Geschichte (sie gewannen 2011), und der noch junge 25-Jährige sollte Geschichte für die Mavs schreiben. Er wurde jedoch unerwartet mit Anthony Davis getradet. Er ist zweifellos ein weiterer Star und ein besserer Defensivspieler als der Slowene, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Dallas mit dem Trade verloren hat.

Als Reaktion darauf versammelten sich die Mavericks-Fans am Sonntag vor dem Stadion, warfen Doncic-Trikots weg, skandierten "Sell the team!" und richteten ihren Ärger gegen Nico Harrison, den General Manager der Mavericks, und sagten: "Brennt in der Hölle".

Einige Fans gingen jedoch noch einen Schritt weiter... und brachte sogar einen Sarg mit, während er "See You Again" von Wiz Khalifa hörte.

Nach stundenlangem Schweigen veröffentlichte Doncic schließlich eine Erklärung, in der er sich bei den Fans der Dallas Mavericks bedankte und sagte, dass er dachte, er würde seine gesamte Karriere dort verbringen.