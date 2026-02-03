Nach fünf Jahren Early Access und über 25 Millionen verkauften Exemplaren wird Phasmophobia endlich im Jahr 1.0 im Jahr 2026 erscheinen

HQ

Es gibt ein paar Indie-Spiele, die debütieren und über die kühnsten Vorstellungen hinauswachsen. Ein solches Beispiel ist Kinetic Games' Phasmophobia, ein übernatürliches Jagderlebnis, das in den über fünf Jahren, in denen es als Early-Access-Titel verfügbar ist, mehr als 25 Millionen Exemplare verkauft hat. Ja, es ist nicht einmal technisch 'fertig' und trotzdem hat es mehr Einheiten verkauft, als sich die meisten Spiele je träumen könnten.

Aber offensichtlich nähert sich das Ende der Entwicklung des Spiels, denn in einer aktuellen Roadmap wurde bestätigt, dass Phasmophobia im Jahr 2026 endlich seinen 1.0-Zustand erreichen wird. Dies wird mit einer großen Horror-Überarbeitung des Spiels und einem massiven Lore-Update zusammenfallen, was mehr als genug ist, worauf man sich freuen kann, ganz abgesehen von all den anderen großen Plänen, die Kinetic für das Spiel 2026 hat.

Zum einen wird es eine Überarbeitung des Spielercharakters geben, dazu ein Upgrade der Unity-6-Engine und ein Update des Netzwerks. Wir können mit einer Überarbeitung der Fanglewood- und Willow-Karten rechnen, außerdem mit einer komplett neuen Karte, wiederkehrenden Events wie Cursed Hollow, Crimson Eye und Winters Jest sowie einem neuen, noch nicht angekündigten Event. Falls das dich irgendwie nicht in Stimmung bringt, gibt es sogar Pläne, das Spiel 2026 auch auf der Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen.

Wir haben noch keine festen Termine für diese Neuerscheinungen, aber es ist dennoch ein sehr beeindruckendes Kalenderjahr für ein Spiel, das weiterhin ein großer Erfolg ist.