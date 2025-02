Nach einem blutigen Stampfer könnte Lamine Yamal das große Spiel des FC Barcelona morgen verpassen

HQ

Der FC Barcelona bereitet sich morgen auf ein sehr wichtiges Spiel vor: das Hinspiel im Halbfinale des spanischen Pokals gegen Atlético de Madrid. Die Culés haben ein großes Hindernis zu überwinden, wenn sie das Finale erreichen wollen, denn die Last-Minute-Niederlage zu Hause ist noch in jüngster Erinnerung... und möglicherweise ohne ihren wertvollsten Spieler: Lamine Yamal.

Der Teenager erlitt beim 2:0-Sieg gegen Las Palmas einen Stampfer und zog sich eine Verletzung am Nagel zu. Er postete nach dem Spiel ein Foto von einer blutbefleckten Socke und scherzte, dass der Stampfer nicht einmal ein Foul war.

Heute hat er nicht mit dem Rest der Mannschaft trainiert. Trainer Hansi Flick, der heute 60 Jahre alt wird, sagte: "Wir müssen abwarten, ich denke, er wird spielen, aber es liegt am Arzt." Sie werden noch warten müssen, und wenn er nicht spielt, würde Yamal sehr vermisst werden, denn trotz seiner relativen Seltenheit an Toren (bisher nur 5 in LaLiga, sehr weit entfernt von 20 von Lewandowski oder 13 von Raphinha) ist er der Spieler mit den meisten Vorlagen in diesem Wettbewerb, so auch am vergangenen Samstag, als er Dani Olmos erstes Tor seit der Kontroverse um seinen Vertrag vorbereitete.