Mouse: P.I. For Hire Vorschau: Viel mehr als nur der übliche Cheddarkäse

HQ

Ich bin ein Bewunderer von Mouse: P.I. For Hire, seit ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe. Ein actionorientierter Shooter mit Noir-Grafik und einer Gummischlauch-Animation, angesiedelt in einer Welt von flauen Gesprächen und gut gekleideten Nagetieren. Was gibt es nicht zu lieben? Es war trotzdem eine etwas turbulente Bewunderung, da das Spiel mehrfach verschoben wurde, zuletzt durch die Verschiebung im März in den April, aber der Vorteil dieser Launch-Änderungen ist, dass es jedes Mal, wenn wir mehr von Mouse: P.I. For Hire sehen, immer beeindruckender wirkt.

Springen wir zu heute, und ich kann dir endlich von meiner Erfahrung mit diesem vielversprechenden Projekt erzählen. Ich hatte das Privileg, mich hinzusetzen und einen Teil des Gameplays als Teil eines Vorschau-Builds durchzuarbeiten, der eine komplette Action-Ebene und auch einen Vorgeschmack auf die Welt umfasste – was dich vielleicht etwas überrascht, wie alles zusammengesetzt ist. Gleich komme ich zur Oberwelt, der Struktur des Ermittlungsfalls, der Interaktion mit den NPCs und all dem Kram – ich möchte mich zunächst darauf konzentrieren, was diesen Preview-Build ausgelöst hat: ein vollständiger Durchlauf des Bandel's Laboratory-Levels.

HQ

Im obigen Gameplay sieht man vieles von dem, was ich in diesem Level erlebt habe, was letztlich genau so verlief, wie ich es erwartet (und gehofft hatte). Es ist ein Actionspiel mit Boomer-Shooter-ähnlichen Elementen, bei dem du verschiedene skurrile Waffen einsetzt, um an einer Gruppe von Gegnern vorbeizufeuern und gleichzeitig mit sanfter, omnidirektionaler Bewegung dich fortzubewegen. Im Grunde: Stell dir Doom vor, wenn es grausame Dämonen und eine höllische Landschaft gegen Nagerkultisten eintauschen würde, die wie eine Zeichentrickserie aus den 1930ern aussehen.

Werbung:

Als Protagonist von Jack Pepper bewegst du dich durch das lineare Level und wehrst dich mit Pistole, Tommygun, Schrotflinte, Faustkämpfen, werfendem Dynamit und schließlich sogar der Terpentin-Säuresprühwaffe ab, die buchstäblich das Fleisch von den Knochen derjenigen schmilzt, die vom Pech getroffen werden. Auch hier fährt man wie bei Doom durch die Levels und sammelt Munitionskisten auf, die verteilt sind, um sicherzugehen, dass man mit Ressourcen überladen ist, und gerät dann in Kampfbegegnungen, in denen man Nahkampfbedrohungen, Fernkämpfer und sogar Minibosse ausschalten muss, um weiterzukommen.

Der Kampf und die Bewegung sind zudem flott und reaktionsschnell und spielen schnell, sodass du so schnell wie möglich durch ein Level rasen kannst oder stattdessen das Spiel verlangsamen und nach Geheimnissen und anderen Leckereien suchen kannst, die sich manchmal sogar hinter einer unauffällig zusammengesetzten und strukturell verdächtigen Wand verstecken lassen. Wir sprechen hier nicht von riesigen Geheimnissen, sondern von Geldvorräten (eine der Hauptwährungen) oder Bauplänen, mit denen man Waffen-Upgrades freischalten kann, von denen einige sogar sicher in einem verschlossenen Safe aufbewahrt werden, den man mit einem Minispiel freischalten muss, das ein wenig an Snake erinnert.

Werbung:

Dieser Kern-Gameplay-Teil entspricht ziemlich genau dem, was ich von Mouse: P.I. For Hire erwartet habe, wenn man sich die früheren Trailer zum Spiel anschaut. Es funktioniert wirklich gut und reibungslos, mit erfüllenden Kampfansätzen, die mit einer Kunstrichtung zum Leben erweckt werden, die gelinde gesagt unvergesslich und charismatisch ist. Ähnlich wie Cuphead, ein weiteres Spiel mit Gummischlauch-Animation, wirken die Level auch nicht besonders lang, wobei eines vielleicht 15–30 Minuten dauert, je nachdem, wie sehr man nach Geheimnissen und Lore-Details suchen möchte. Aber was die Levels nicht sind, ist nicht linear, zumindest aus dieser einen Erfahrung. Es gibt einen klaren, zentralen Pfad, dem man folgen kann, einen Weg vom Anfang bis zum Ende, und obwohl es auf diesem Weg Hindernisse gibt, darunter elektrifizierte Tore, die an der Quelle ausgeschaltet werden müssen, wirst du nicht auf Kopfzerbrechen stoßen, die dich ratlos machen, was als Nächstes zu tun ist.

Nebenbei: Bevor wir auf den Rest der kurzen Vorschau eingehen, lohnt es sich zu wissen, dass Mouse: P.I. For Hire eingebaute visuelle und klangliche Filter hat, die es ermöglichen, das authentische Gummischlauchgefühl des Spiels zu verstärken. Man kann die visuellen Filter so hochdrehen, dass der Ton so klingt, als würde er auf Vinyl laufen – es liegt an dir, wie sehr du ein 1930er-Jahre-ähnliches Erlebnis möchtest.

Irgendjemand, zurück zum Gameplay. Nachdem du am Ende des Levels angekommen bist, wirst du nicht einfach woanders hinversetzt, um weiter durch actiongeladene Level zu pflügen. Nein, Sie müssen zu Ihrem Privatdetektivbüro zurückkehren und die neuen Beweise zu diesem speziellen Fall durchgehen. Das bedeutet, in eine Cuphead-ähnliche Oberwelt zu fahren, in der du Jack Peppers Auto durch eine wunderschöne und lebendige Top-Down-Welt fährst, bis du wieder ins Stadtzentrum gelangst, wo du erneut in die Schuhe des Pepper in der Ich-Perspektive versetzt wirst. Hier kannst du durch ein offeneres Level schlendern, wo du die örtliche Bar besuchen und NPCs nach Hinweisen und Informationen fragen kannst, Updates an die lokale Presse weiterleiten, deine Waffen in einer Werkstatt aufrüsten und, basierend auf dem, was wir während unseres Umherstreifens gesehen haben, einen Büchsenmacher besuchen, um neue Waffen zu kaufen und zusätzliche Koffer durch Interaktion mit Flyern und Ähnlichem zu sammeln. Dieser Teil des weiteren Mouseburg ist effektiv der Drehort, an dem ein Großteil der Erzählung geschmiert wird, wenn man so will, und es ist auch der Ort, an dem sich Peppers Büro befindet und seine Pinnwand zu finden ist.

Ähnlich wie Alan Wake 2s Fallbrett, das Saga Anderson hilft, das größere Rätsel zusammenzuführen, ist Peppers Korkbrett ein Ort, um gesammelte Beweise zusammenzunähen und herauszufinden, wie alles zusammenpasst. Das Konzept von Mouse: P.I. For Hire ist es, verschiedene Vermisstenfälle mit vielen losen und überlappenden Enden zu lösen, daher ist es praktisch, einen Ort zu haben, an dem man die Informationen zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenfassen kann. Was aus dem, was ich gesehen habe, nicht klar ist, ist, wie viel vom Spieler verlangt wird, um jeden Fall zu lösen. Musst du Beweise zusammensetzen, um zu einer Schlussfolgerung zu kommen und einen Verdächtigen zu umreißen, oder wird das Spiel das ganz natürlich tun, sobald du die Beweise an die Pinnwand hängst? Das ist unklar, aber es gibt gesprochene Dialoginteraktionen mit bestimmten Charakteren, bei denen man Fragen in einer verzweigten, dialogähnlichen Weise stellen kann, um mehr über die jeweilige Situation zu erfahren.

Kurz gesagt, Mouse: P.I. For Hire scheint mehr zu sein als nur ein gewöhnlicher Cheddarkäse. Dieses Spiel hat Schichten und Tiefe, die man vorher vielleicht nicht erwartet hätte, und letztlich scheint der Entwickler Fumi Games auf dem besten Weg zu sein, etwas Besonderes, Spaßiges und sehr Denkwürdiges zu liefern, wenn das Spiel am 16. April auf PC und Konsolen erscheint.