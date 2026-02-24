Mouse: P.I. For Hire von einer weiteren Verzögerung betroffen, wird nun im April veröffentlicht

HQ

Jedes Mal, wenn wir uns dem Erscheinen von Mouse: P.I. For Hire nähern, wird uns das Spiel entrissen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Mit knapp weniger als einem Monat bis zu unserem geplanten Einstieg wurde nun bestätigt, dass dies erneut passiert ist, da das erwartete Indie-Spiel auf Mitte April verschoben wurde.

Die neue Ankunftszeit ist für den 16. April 2026 geplant, und warum die Verzögerung eingetreten ist, haben der Entwickler Fumi Games und der Publisher PlaySide Studios eine Erklärung veröffentlicht, in der Folgendes erläutert wird.

"Während wir uns den letzten Entwicklungsphasen nähern, wollen wir sicherstellen, dass wir uns die zusätzliche Zeit und Sorgfalt nehmen, die nötig sind, um Mouse: P.I. For Hire zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Wir bleiben unerschütterlich in unserem Ziel, euch das beste Spiel zu liefern, das wir können, und das wird nur ein paar Wochen mehr dauern."

Mit der Verzögerung im Hinterkopf wird uns gesagt, wir sollen vor dem Launch mehr vom Spiel erwarten, also bleibt dran für weitere Informationen.