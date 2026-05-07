Mourinho hat nicht verhandelbare Bedingungen für den Wechsel zu Real Madrid, darunter die Entlassung von sieben Spielern

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Die Kabine von Real Madrid fällt auseinander, und der aktuelle Trainer Álvaro Arbeloa scheint nicht in der Lage zu sein, das zu reparieren. Die Saison ist bereits verloren und alle Augen sind darauf gerichtet, ob der Trainer in der nächsten Saison nach zwei Saisons ohne Trophäen den Kurs finden kann (Ancelotti holte zu Beginn der Saison 2024/25 zwei kleinere Trophäen und Xabi, Alonso und Arbeloa erreichten nichts). Und Gerüchte besagen, dass José Mourinho 13 Jahre nach seinem Ausstieg ins Bernabéu zurückkehren wird.

Obwohl das Gerücht alles andere als endgültig ist, wurde letzte Woche berichtet, dass der portugiesische Trainer, der zwischen 2011 und 2013 bei Real Madrid arbeitete, Florentino Pérez' erste Wahl für die Bank in der nächsten Saison sei, und neue Informationen deuten darauf hin, dass der Trainer mehr als bereit ist, Benfica zu verlassen, und dass Real Madrid auch bereit ist, eine Freigabeklausel von 3 Millionen Euro zu zahlen.

Laut ES Diario gab es ein Treffen zwischen Florentino Pérez, Jorge Mendes (Mourinhos Agent) und Mou selbst, bei dem der noch im Dienst stehende Benfica-Trainer seine Voraussetzungen für einen Wechsel zu Real Madrid darlegte und den Ball an Florentino Pérez weitergab, der entscheiden musste, ob er seinen Bedingungen zustimmt oder nicht.

Diese Anforderungen sind für Mourinho nicht verhandelbar, und alle müssen vereinbart werden, einschließlich völliger Freiheit, seinen Kader mit Beeinträchtigungen von oben zusammenzustellen, und die Forderung, mindestens sieben Spieler loszuwerden, die nicht in sein Konzept passen...



Zweijahresvertrag, nicht mehr und nicht weniger



Völlige Freiheit bei der Auswahl von Aufstellungen



Sieben Spieler müssen gehen (nicht näher genannt, aber Alaba, Carvajal und Fran González, deren Verträge in diesem Jahr auslaufen, nicht eingeschlossen)



Er stellt sein eigenes technisches Team zusammen, zu dem Arbeloa als assistierender Trainer gehören könnte



Fitnesstrainer Antonio Pintus muss aufgrund der langen Verletzungsliste entlassen werden



Mehr Kontrolle und Kommunikation mit dem medizinischen Personal, um Situationen wie Mbappés Knieverletzung zu verhindern



Wird nur Florentino Pérez antworten



Mou wird nicht als Sprecher des Vereins fungieren, sondern nur die verpflichtenden Pressekonferenzen



Keine amerikanischen oder asiatischen Touren mehr mit Freundschaftsspielen im Sommer



Glauben Sie, dass Florentino Pérez Mourinhos Forderungen zustimmen wird?