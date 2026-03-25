Mbappé bestreitet Gerüchte, dass die Ärzte von Real Madrid sein falsches Knie untersucht hätten, als er verletzt wurde

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Kylian Mbappé hat die Berichte zurückgewiesen, dass das medizinische Personal von Real Madrid seine Knieverletzung falsch diagnostiziert und das falsche Knie überprüft habe. "Die Information, dass sie das falsche Knie untersucht haben, stimmt nicht", sagte Mbappé auf einer Pressekonferenz in Boston, einen Tag vor einem Freundschaftsspiel gegen Frankreich gegen Brasilien.

Die Berichte wurden am Dienstag vom RMC-Sportjournalisten Daniel Riolo geteilt, der einen "schlimmeren als katastrophalen Fehler" beschrieb, der im Januar zur Entlassung des medizinischen Personals führte. Mbappé, der das Gefühl hatte, dass sich sein Knie seit Dezember verschlechterte, ging zu einem Kniespezialisten in Frankreich, und offenbar erfuhren sie, dass das medizinische Team in Madrid einen schweren Kunstfehler begangen hatte, was ihn einem größeren Verletzungsrisiko aussetzte.

Mbappé wies jedoch das Gerücht zurück, dass die Ärzte in Madrid sein falsches Knie untersucht hätten, lehnte es jedoch ab, weiter zu dem Thema zu sprechen, und übernahm die Verantwortung dafür, dass er nicht klar über das Geschehene sprach:

"Die Information, dass sie das falsche Knie untersucht haben, ist falsch. Vielleicht trage ich eine gewisse indirekte Verantwortung, denn wenn man nicht kommuniziert, beginnen Gerüchte zu kursieren; Es ist Teil des Spiels. Wir hatten immer eine sehr klare Kommunikation mit dem Club."

Mbappé lobte außerdem, dass sein Team weiterhin Spiele gewann, auch wenn er ausfiel. "Als ich Anfang Januar verletzt wurde, war ich nicht verfügbar, und viele dachten, ich sei die einzige Option des Clubs, aber das ist nicht der Fall."