"Übertriebene Interpretation": Mbappé und Carreras reagieren auf widersprüchliche Gerüchte in der Kabine von Real Madrid

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Zwei Real-Madrid-Spieler, Kylian Mbappé und Álvaro Carreras, standen in den letzten Tagen wegen Gerüchten über ihre Einstellung, die Berichten zufolge in der Umkleidekabine in einer komplizierten Schlussphase für Unruhe sorgten. Mbappé war Ziel aller möglichen Kritikpunkte, weil sie Bilder von seiner Reise nach Sardinien am vergangenen Wochenende mit ihrer Partnerin gepostet hat, wobei viele sagen, er würde seinen Teamkollegen keinen Respekt zeigen und keine Kompromisse gegenüber dem Team eingehen.

Mbappé durfte einige Tage frei nehmen und eine Reise unternehmen, während er sich von einer Verletzung erholte, doch die Bilder fielen bei den Fans nicht gut an, viele forderten seine Entlassung aus dem Team, wobei seit seiner Rückkehr nach der Knieverletzung nur wenige Tore erzielt wurden. Um den Lärm zu unterdrücken, schickte Mbappés Gefolge am Dienstag eine Erklärung, in der erklärt wurde, dass Mbappés Reise vom Club genehmigt wurde.

"Die Erholungsphase von Kylian Mbappé wird von Real Madrid streng überwacht. Ein Teil der Kritik rührt von einer übertriebenen Auslegung her, die nicht mit der Realität und Kylians Engagement für das Team übereinstimmt", berichteten Quellen aus dem Umfeld des Stürmers gegenüber Agence France-Presse.

Gleichzeitig deuteten andere Berichte darauf hin, dass Verteidiger Álvaro Carreras, der in letzter Zeit unter Álvaro Arbeloa kaum gespielt hat, mit den übrigen Spielern und dem Personal konfliktreich war, wobei einige Berichte sogar behaupten, sein Teamkollege Antonio Rüdiger habe ihn geohrfeigt. Carreras selbst postete am Dienstagabend auf Instagram, um die Gerüchte zu unterbinden, und beschrieb das, was mit Rüdiger passiert war, als einen "Einzelfall".

"In den letzten Tagen sind bestimmte Andeutungen und Kommentare über mich aufgetaucht, die nicht wahr sind. Mein Engagement für diesen Club und die Trainer, die ich hatte, war von Anfang an unerschütterlich und wird es auch bleiben. Seit meiner Rückkehr habe ich immer mit größter Professionalität, Respekt und Hingabe gearbeitet. Ich habe sehr hart gekämpft, um meinen Traum zu erfüllen, nach Hause zu kommen.

Bezüglich des Vorfalls mit einem Teamkollegen war es eine kleine, isolierte Angelegenheit, die bereits geklärt wurde. Meine Beziehung zum gesamten Team ist ausgezeichnet."

Real Madrid hat noch vier Spiele vor sich, darunter ein Clásico gegen Barcelona am Sonntag: Wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen, würde Barça dort Ligasieger werden – etwas, das in der Geschichte noch nie passiert ist. Mbappé wird sich am Mittwoch Tests unterziehen, um festzustellen, ob er am Sonntag spielbereit ist.