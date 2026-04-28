Mourinho ist laut The Athletic die erste Wahl als Nachfolger von Arbeloa bei Real Madrid

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Wer in der nächsten Saison Trainer von Real Madrid sein wird, ist eine Frage, die viele seit Januar gestellt haben, als Álvaro Arbeloa Xabi Alonso ersetzte: Nur wenige sagten voraus, dass der ehemalige Trainer von Real Madrid Castilla länger als eine halbe Saison bleiben würde, es sei denn, es geschah ein Wunder (was nicht der Fall war). Zwei Namen wurden seit Monaten diskutiert: Der aktuelle US-Trainer Mauricio Pochettino scheint die wahrscheinlichste Wahl zu sein, während Jürgen Klopp, Head of Global Football bei Red Bull GmbH, die Fantasy-Wahl ist.

Doch ein neuer Name klingt immer lauter, so sehr, dass The Athletic heute berichtet, dass er die bevorzugte Wahl von Real Madrid-Präsident Florentino Pérez ist: José Mourinho.

Sie sagen, dass laut mehreren anonymen Quellen Pérez die endgültige Entscheidung darüber haben wird, welchen Trainer er holt, im Gegensatz zur Verpflichtung von Alonso im vergangenen Jahr als Nachfolger von Carlo Ancelotti, ein Prozess, der vom General Manager Jose Ángel Sánchez geleitet wurde und Pérez grünes Licht gab.

Mourinho hat eine Ausstiegsklausel von 3 Millionen Euro von Benfica

Mourinho trainiert derzeit Benfica und kehrt nach einem Jahr bei Fenerbaçe und drei Jahren bei Roma in die erste Mannschaft zurück, die er vor 25 Jahren trainierte, einem Team, das in der Primeira Liga ungeschlagen geblieben ist, aber nahezu unmögliche Chancen auf den Meistertitel hat, sieben Punkte hinter Porto mit nur noch drei verbleibenden Spielen. Sein Vertrag in Portugal endet im Juni 2027, enthält jedoch eine Ausstiegsklausel über 3 Millionen Euro, um den Vertrag bis zehn Tage nach dem letzten Saisonspiel zu unterbrechen, das am 16. Mai stattfinden wird.

Mourinho trainierte Real Madrid zwischen 2010 und 2013: Er gewann einen Meistertitel mit einer Punktebilanz und einen spanischen Pokal, war jedoch weniger erfolgreich als erwartet und konnte die Champions League nicht gewinnen – ein offenes Thema, das Mourinho im Falle seiner Verpflichtung in der nächsten Saison klären möchte.

Mourinho war jedoch schon immer eine spaltende Figur im Verein, und auch jetzt gibt es interne Widerstand gegen seine mögliche Verpflichtung. Nicht, dass das nicht viel ausmachen würde, denn laut Quellen von The Athletic will Pérez die Kontrolle über die Entscheidung über ihren nächsten Trainer haben...