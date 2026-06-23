MotoGP-Champion Marc Márquez unterschreibt zwei weitere Jahre bei Ducati: rot bis 2028

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Der siebenfache MotoGP-Champion Marc Márquez hat einen neuen Vertrag mit Ducati unterschrieben, und die Nr. 93 bleibt 2027 und 2028 beim Ducati Lenovo Team. Márquez, der zwischen 2013 und 2023 für Honda fuhr, wechselte 2024 zu Gresini Racing (Ducatis Satellitenteam) und wurde im folgenden Jahr zu Ducati Lenovo befördert.

Das Ergebnis ist bereits Geschichte: Marc Márquez brach den Allzeit-Punkterekord für eine einzige Saison in der MotoGP, indem er 14 Sprints und 11 Grand Prix gewann.

"Als ich mich entschied, zu Ducati zu gehen, war ich überzeugt, dass es das wettbewerbsintensivste Projekt ist. Sie glaubten an mich, und wir bauten eine Beziehung auf, die auf Vertrauen und harter Arbeit basierte. Mit dieser Verlängerung haben sie dieses Engagement erneut bekräftigt, meine Zeit respektiert und mir die Ruhe gegeben, die ich brauchte, um die richtige Entscheidung zu treffen", sagte Márquez.

Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung, doch es wird allgemein berichtet, dass Márquez' Teamkollege bei Lenovo ab 2027 sein Landsmann Pedro Acosta von KTM sein wird, da sein derzeitiger Teamkollege Pecco Bagnaia eine erhebliche Gehaltskürzung bei einem Satellitenteam abgelehnt hat und sich stattdessen für einen Wechsel zu Aprilia entschieden hat.

Marc Márquez, erneut ein ernsthafter Anwärter auf die Meisterschaft 2026

Die Ankündigung hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Nach einer dominanten Saison 2025, einem Sturz und einem Bruch im Oktober 2025, als er bereits Weltmeister war, folgte eine lange Genesungs- und Anpassungsphase, die "offiziell" Anfang dieses Monats endete, als er den Großen Preis von Ungarn gewann und am vergangenen Wochenende in Tschechien den zweiten Sieg in Folge feierte.

Márquez steht nun auf dem vierten Platz in der Meisterschaft, 40 Punkte hinter dem Führenden Marco Bezzecchi, und ist mit dieser Entwicklung nun ein ernsthafter Anwärter auf die Meisterschaft in diesem Jahr, obwohl ihn bereits viele Leute ausgeschlossen hatten ...