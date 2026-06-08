Marc Márquez gewinnt den 100. MotoGP-Grand-Prix in Ungarn und kehrt in die Top 5 zurück

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Marc Márquez ist zurück, mit einem Doppelsieg beim ungarischen MotoGP. Der amtierende MotoGP-Champion und siebenfache MotoGP-Weltmeister, insgesamt neun, hat am Sonntag seinen 100. Grand Prix gewonnen, mit einem perfekten Wochenende auf dem Balaton Park Circuit: Sprintrennen, Pole Position und Grand-Prix-Sieg, auch wenn das Duell mit Pedro Acosta knapp war, der nur 1.343 Sekunden hinter Marc ins Ziel kam.

Marco Bezzecchi konnte keine Punkte hinzufügen, führt aber nach vier Siegen mit 180 Punkten weiterhin die Meisterschaft an, während Jorge Martín nur 20 Punkte zurückliegt. Keiner von beiden beendete das Rennen: Martíns Aprilia-Motorrad hatte ein technisches Problem, und er verunglückte in der ersten Kurve, wobei vier weitere Fahrer mitgenommen wurden, darunter sein Teamkollege Bezzecchi. Die Rennleitung zeigte die Gelbe Flagge und entschied sich, das Rennen nicht abzubrechen; der Unfall hinterließ keine Verletzungen, aber nur Fabio Di Giannantonio konnte wieder ins Rennen einsteigen und das Rennen beenden.

Das hilft ihren Verfolgern Di Giannantonio (138 Punkte), Acosta (132) und Márquez (108), den Rückstand zu Bezzecchi und Martín zu verringern, und mit Márquez in den Top Fünf, 72 Punkte hinter dem Führenden, kann ihn überhaupt jemand aus der Meisterschaft ausschließen?