Moss: Book II - Entwicklerpräsentation

HQ

Während dieser Artikel veröffentlicht wird, erreicht uns die Nachricht, dass Moss: Book II bereits in weniger als zwei Wochen auf der Playstation VR erscheinen wird. Das Veröffentlichungsdatum ist der 31. März 2022 und deshalb ist nun die Zeit gekommen, mehr über das Spiel zu erfahren.

Um einen Blick auf die Fortsetzung eines der bekanntesten VR-Spiele zu werfen, nahmen wir kürzlich an einer Gameplay-Präsentation mit dem Entwickler Doug Burton von Polyarc teil. Der Game-Designer spielte einen frühen Teil von Moss: Book II und beantwortete uns, zusammen mit seinem Kollegen Lincoln Davis, anschließend einige Fragen zum Spiel. Book II möchte natürlich auf dem aufbauen, was VR-Liebhaber am Original so sehr geschätzt haben. Der neue Band folgt deshalb der Prämisse des ersten Spiels und verfeinert "einige der Ideen, die bei den Spielern Anklang gefunden haben", verrät das Duo. Das bedeutet im Grunde, dass wir mehr Fähigkeiten bekommen und einen größeren Umfang erwarten dürfen. Polyarc konzentriert sich auf Schlüsselwörter wie "taktil", "präsent", "größer" und "komplexer", wenn sie beschreiben, wie sie eine bereits charmante VR-Erfahrung verbessern wollen.

HQ

Werbung:

Dieses mittelalterliche Fantasy-Märchen setzt dort an, wo der Vorgänger endete: Mausheldin Quill bekämpft die Unterdrückung, die vom Wesen Arcane ausgeht. Ihr müsst den ersten Teil zwar nicht zwingend gespielt haben, da es eine Zusammenfassung gibt, aber da man "die emotionale Erfahrung nicht wiederholen kann", empfehlen die Entwickler dringend, dass neue Spieler das Original nachholen, ehe sie sich die Fortsetzung anschauen. Die Erzählung wird "mehr Triumphe und etwas Herzschmerz" mit sich bringen, und wohl auch etwas umfangreicher ausfallen, "um die Spieler etwas länger im Helm zu halten", so Polyarc. Das hat uns der Künstler Coolie Calihan letztes Jahr bereits im Interview bestätigt, als er sagte, dass das Abenteuer "1,5 bis 2 Mal länger" als das Original sei.

Quill und wir Spieler erhalten in Moss: Book II neue Kräfte und Werkzeuge. Die kleine Maus kann eine brandneue Wachstumskraft nutzen, um sich neue Pfade durch das Level zu eröffnen. Wir können Ranken zum Beispiel an einer Wand emporsteigen lassen, die uns als Leiter dienen. Während der kurzen Gameplay-Demo konnten wir größere Außenumgebungen untersuchen, in denen wir neue Feinde entdecken konnten. An einem Punkt begegneten wir einem schuppentierähnlichen Wesen, das sich, nachdem es besiegt wurde, zu einer Kugel zusammenrollte, mit der sich ein Mechanismus aktivieren ließ.

HQ

Werbung:

In der Demo stieß Quill an einige gepanzerten Gegenstände, an denen es für die kleine Maus kein vorbei gab... bis sie den Spieler auf eine mysteriöse Statue aufmerksam machte, die einen Hammer in der Hand hielt. Das ist ein "mächtiges und befriedigendes Werkzeug", kommentieren die Entwickler und beziehen sich damit auf die Kooperation wischen Spielfigur und uns Spielenden. Polyarc definiert die Serie als "halb-kooperative Erfahrung", bei der der Spieler eine aktive Rolle in der winzigen, Diorama-ähnlichen Welt übernimmt. Die Maus setzt den Hammer fortan im Kampf gegen gepanzerte Feinde ein, während wir uns dieses Werkzeug ausleihen, um ihr bei der Bewegung durch die Level zu helfen. Diese neue Waffe bleibt übrigens bis zum Ende des Abenteuers in unserem Besitz, wodurch vermutlich weitere Ereignisse in früheren oder späteren Abschnitten freigeschaltet werden.

Polyarc strebt mit ihrem neuen Spiel ein "eher Dungeon-artiges Erlebnis" an, mit miteinander verbundenen Bereichen (einige "von der Größe mehrerer Moss-1-Räume"), die Erkundung und Interaktion vom Spieler fordern. Die Leute sollen dazu angehalten werden, zu experimentieren und das nicht nur bei der Suche nach der Lösung des aktuellen Problems, sondern auch um zu sehen, wie sich die Aktionen in einem Raum auf umliegende Gebiete auswirken können. Nachdem wir ein imposantes Gewächshaus, das einem gläsernen Gebäude ähnelt und ganz neue Arten von Outdoor-Umgebungen darstellt, erkundet und einen Bosskampf erlebt haben, endete die Demo.

Da es sich in erster Linie um eine PSVR-Veröffentlichung handelt (Polyarc will sich aktuell weder zu einer möglichen PSVR2-Veröffentlichung noch zur Unterstützung anderer Headsets äußern), bemerkt man natürlich die etwas veraltete Grafik und die niedrige Auflösung der ansonsten schönen Details. Wenn ihr Moss: Book II auf der PS5 installiert und spielt, lädt das Game aber immerhin etwas schneller. Ich habe nach dem Demo-Level direkt Lust bekommen, mir selbst das VR-Headset aufzusetzen und da Moss: Book II bereits in wenigen Wochen erscheint, wird es vielleicht wirklich an der Zeit, die alte PSVR-Brille mal wieder zu entstauben.

Werbung: