Moss: Book II soll "anderthalb bis zweimal länger" als der erste Teil sein

HQ

Neulich hatten wir das Vergnügen, Polyarcs Umweltkünstler Coolie Calihan virtuell zu treffen. Im Video-Interview sprachen wir ausführlich über das VR-Spiel Moss und der kommenden Fortsetzung. Auch den Stand der virtuellen Realität und wie sich das Thema in Zukunft entwickeln könnte, überprüfen wir gemeinsam in einem sehr netten Gespräch.

"In diesem Spiel dreht sich alles um den Einfluss, den der Arkane auf die Welt von Moss hatte", beginnt Calihan, während er uns erklärt, wie Moss: Book II an die Geschichte des vorherigen Spiels anknüpft. Der Entwickler möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, doch er deutet an, dass die Bindung zwischen dem Spieler und der Hauptfigur Quill in Gefahr sein könnte:

"Ich möchte nicht zu viele Spoiler verraten, aber [in Moss: Book II] ist der Einsatz etwas höher, die Stimmung ein bisschen angespannter und die Bandbreite der Emotionen, die ihr zu Quill fühlt, viel breiter. Es wird einige sehr, sehr hohe [Szenen] geben, aber auch einige herausfordernde Momente, die ihr mit Quill gemeinsam erlebt. Ihr werdet sehen, wie [die Maus] auf Enttäuschungen und Tragödien reagiert. Eure Beziehung zu Quill wird [dadurch] auf die Probe gestellt."

HQ

Der erste Eintrag hatte eine enorme Anziehungskraft auf viele Spieler und es gilt bis heute als eines der besten VR-Spiele. Polyarc verfolgt mit der Fortsetzung deshalb ein klares Ziel:

„Bei dem ersten Spiel haben wir gelernt, dass die Leute mehr wollten. Sie wollten ein längeres Spiel", fügt Calihan hinzu, der wenig später bestätigt: „Ja, wir arbeiten sehr hart daran, dass es ein längeres Spiel wird. [...] Es gibt einige Räume, in denen verbringt man nicht so viel Zeit, weil wir von Raum zu Raum wechseln. Wir möchten [dennoch] sicherstellen, dass jeder Raum ein großartiges Erlebnis ist. Aber VR ist anders als traditionelle Spiele und daher ist es für uns schwer, genau zu wissen, wie lang das Spiel ist eigentlich [...]. Ich würde sagen, so zwischen 1,5 und 2-mal - so fühlt es sich zumindest im Moment an. Wir versuchen den Spielern das zu geben, was sie wollen und [natürlich] wollen wir auch mehr Geschichte [unterbringen]. Je länger das Spiel ist, desto tiefer ist die Bindung zu Quill und darum geht es im Spiel - wir möchten, dass ihr das Gefühl habt, wirklich mit Quill [verbunden] zu sein, eine Bindung aufzubauen und ihr zu helfen."

Im Interview geht der Künstler auch auf die neuen Umgebungen, Gegenstände und stärkere Waffen (wie den Hammer) ein. Quill wird erneut in Gebärdensprache kommunizieren und er hat noch ein paar weitere Fähigkeiten in petto. Moss: Book II hat noch kein Startfenster, aber es soll zuerst auf der PSVR verfügbar werden, verrät uns der Entwickler im Gespräch. "Dann arbeiten wir hart daran, es so schnell wie möglich auf jede andere Plattform zu bringen", verspricht Calihan.