Mondo Duplantis und Sydney McLaughlin-Levrone gewinnen die World Athletics Awards 2025

World Athletics hat die Gewinner der World Athletes of the Year bekannt gegeben, die seit 1988 an die besten Athleten - Männer und Frauen - in den Kategorien Leichtathletik, Feld und außerhalb des Stadions vergeben werden. Mondo Dupantis, der schwedische Stabhochspringer, der in diesem Jahr mehrfach seinen eigenen Weltrekord gebrochen hat, gewann zum dritten Mal den Preis als bester männlicher Feldspieler und den Gesamtpreis als Weltathlet des Jahres.

Die amerikanische Hürdenläuferin und Sprinterin Sydney McLaughlin-Levrone gewann die Auszeichnung als Women's World Athlete of the Year sowie die Women's Track. Sie ist zwei Jahre lang ungeschlagen sowohl über 400 m flach, das 2025 ihr Hauptrennen war, als auch im 400 m Hürdenlauf, mit einer Siegesserie in dieser Disziplin von insgesamt 24 Rennen.

Kurioserweise gewannen beide Athleten 2018 die Rising Star Awards. Sieben Jahre später sind sie zweifellos zwei der größten Sportler ihrer Generation.

Hier ist die vollständige Liste der Gewinner der Weltathleten des Jahres 2025:



Frauen-Weltathletin des Jahres: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)



Männer Weltathlet des Jahres: Mondo Duplantis (SWE)



Frauenleichtathletik: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)



Frauenfeld: Nicola Olyslagers (AUS)



Frauen aus dem Stadion: Maria Perez (ESP)



Herren-Leichtathletik: Emmanuel Wanyonyi (KEN)



Herrenfeld: Mondo Duplantis (SWE)



Männer nicht im Stadion: Sabastian Sawe (KEN)



Aufsteigender Frauen-Star: Zhang Jiale (CHN)



Aufsteigender Männer-Star: Edmund Serem (KEN)

